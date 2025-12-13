Mohamed Salah Riyah MahrezGetty
محمود خالد

"رياض محرز مثل مارادونا ومحمد صلاح ليس أسطورة" .. رد فعل ساخر من بركات على رسالة أحمد الرواس!

جدال "أفضل لاعب عربي" يشتعل من جديد..

حديث يتجدد باستمرار، أشعلته منافسة الثنائي محمد صلاح ورياض محرز، في ملاعب الدوري الإنجليزي، حول أحقية "فخر العرب" إلى توسيع دائرة المنافسة على اختيار أفضل لاعب عربي، سواءً في الوقت الحالي، أو على مدار تاريخ كرة القدم.

المواجهة بين صلاح ومحرز قد تحدث في أرض الميدان، حيث يشارك الثنائي مع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، كما قطع اللاعبان تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

من الملاعب، إلى ساحة الحوار، وجدل جديد يشهده برنامج "المجلس"، حول هوية أفضل لاعب في تاريخ العرب، ووصف محمد صلاح بأنه ليس "أسطورة"، رغم مسيرته مع ليفربول.

    رياض محرز يشبه مارادونا

    من جانبه، قال المحلل الكويتي جمال مبارك، إن رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، هو أفضل لاعب في تاريخ العرب، مؤكدًا أنه يشبه الأسطورة الأرجنتينية، الراحل دييجو مارادونا.

    وقال مبارك إن سبب اختياره لمحرز، هو أنه تمكن من قيادة ليستر سيتي، للقب الدوري الإنجليزي، بعدما كان الفريق يصارع الهبوط في الموسم الماضي، وهو أشبه بما حققه مارادونا مع نابولي، في فترة الثمانينيات، حينما صنع المجد مع فريق الجنوب، بالفوز معه بالدوري الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.

    وشهد تحليل جمال مبارك، حالة من الجدل، حيث تم سؤاله بشأن محمد صلاح، والتاريخ الكبير الذي حققه مع ليفربول، فيما ردّ نشأت أكرم، نجم العراق السابق، بأن صلاح يتفوق في "الاستمرارية"، بعد مسيرة ثماني سنوات بقميص الريدز، فضلًا عن أرقامه القياسية، فيما لعب محرز خمسة مواسم مع مانشستر سيتي، قبل رحيله عن إنجلترا.

  • محرز أفضل من صلاح في تلك النقطة

    واتفق المحلل العماني أحمد الرواس، على منح الأفضلية إلى رياض محرز على حساب محمد صلاح، مضيفًا أن صلاح هدّاف، ولكن محرز يتفوق من حيث التسجيل والصناعة أيضًا، فضلًا عن استلامه للكرة الذي وصفه بأعظم "استلام" في التاريخ.

    وردّ المحلل المصري محمد بركات، بدوره، على ما قاله الرواس، حيث قال ساخرًا "يعني محرز يستلم الكرة جيدًا، ولكن صلاح مجرد هدّاف؟"، ليرّد العماني موضحًا بأن محرز يمتلك الحلول والمراوغة واستلام الكرة، فضلًا عن مساهماته.

    وأضاف بركات "نحن نفتخر الإثنين، ولن ندخل في خلاف مع أشقائنا في الجزائر، ومع كامل الاحترام لمحرز فهو كبير وعظيم، ولكني بلغة الأرقام أرى أن صلاح الأفضل".

     واشتعل الجدل بين مختلف المحللين، مع فتح الباب أمام ملف "أفضل لاعب عربي"، حيث جاءت أسماء على غرار حاتم الطرابلسي ورابح ماجر وأحمد حسام ميدو، ممكن فتحوا الباب أمام احتراف النجوم العرب في أوروبا.

    صلاح ليس أسطورة

    وزاد أحمد الرواس من الشعر بيتًا، حيث وصف محمد صلاح، بأنه ليس أسطورة، كونه لم يحقق الألقاب مع منتخب مصر، مكتفيًا بالقول إنه "فنان" ولكنه ليس رقم واحد.

    ورد بركات بشكل طريف على ما قاله الرواس، معلقًا "انتظر انتظر .. هذا رأيك في الكرة؟"، ليرد العماني بأن هذا قاموس الكرة وليس مجرد رأي، بأن الأسطورة هو من يحقق الألقاب مع منتخب بلاده، ليرد المصري بشكل طريف "هكذا أنت لا تفهم في كرة القدم".

    واستدرك الرواس بالقول إن صلاح قد يكون أسطورة مع ليفربول، ولكنه رغم قيادته لمنتخب مصر لبلوغ كأس العالم، إلا أنه لم يحقق بطولة مع المنتخب، وهذا ما يفتقره ليكون رقم واحد.

    مسيرة رياض محرز في سطور..

    وتمكن رياض محرز من كتابة التاريخ في ملاعب إنجلترا، عندما قاد ليستر سيتي لـ"معجزة" التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في موسم 2015-2016، فيما خاض 5 مواسم مع مانشستر سيتي، اختتمها بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يحط الرحال إلى الأهلي، في موسم الميركاتو السعودي الشهير في صيف 2023، حيث تمكن من قيادة الراقي للفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة.

    * 78 هدفًا و59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة مع مانشستر سيتي.

    * 48 هدفًا و35 تمريرة حاسمة في 179 مباراة مع ليستر سيتي.

    * 82 هدفًا في الدوري الإنجليزي و20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

    * 5 بطولات للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    وبخلاف مسيرته في إنجلترا، فإن رياض محرز قاد منتخب الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، فيما نجح في تأهل محاربي الصحراء إلى كأس العالم 2026، والتي وصفها بأنها ستكون آخر بطولاته الدولية.

    مسيرة محمد صلاح في سطور..

    واستهل محمد صلاح مشواره في أوروبا، بالفوز بالدوري السويسري مع بازل، فيما كانت محطته الأولى بإنجلترا "قصيرة" مع تشيلسي، قبل أن يعود مجددًا في 2017 من بوابة ليفربول.

    وعبر ثماني سنوات مع ليفربول، نجح محمد صلاح في التتويج بجميع الألقاب الممكنة، كما حقق أرقامًا فردية، وضعته في قائمة العظماء في تاريخ البريمييرليج.

    * 250 هدف و117 تمريرة حاسمة في 421 مباراة مع ليفربول.

    * 190 هدف في الدوري الإنجليزي و48 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

    * لقبان للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

    * أفضل هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

    * أفضل لاعب مساهمة للأهداف (تسجيل وصناعة) مع فريق واحد في تاريخ البريمييرليج.

    * ثالث أكثر لاعب مساهمة للأهداف في تاريخ البريمييرليج.

