تايلور وارد تبكي مجددًا .. زوجة رياض محرز تكشف معاناتها قبل حفل زفافهما وتتراجع عن حديثها بشأن حياتها في السعودية

دموع زوجة رياض محرز تلفت الأنظار دائمًا..

كشفت تايلور وارد، زوجة النجم رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسرار جديدة بشأن حياتها.

وارد ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل "Married To The Game" - الذي يتناول حياة زوجات وصديقات نجوم كرة القدم -؛ وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته، عقب مشاركتها في الجزء الأول.

وحققت زوجة محرز نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول من هذا المسلسل؛ حيث ظهرت وهي تبكي، بسبب اضطرارها لمغادرة إنجلترا في صيف عام 2023، والذهاب إلى المملكة العربية السعودية بصحبة النجم الجزائري، الذي وقع للنادي الأهلي وقتها.