"أنت في الأهلي وليس مانشستر سيتي" .. مشجع كونغولي يُحاول إيقاظ رياض محرز من النوم ويتوعده بأمم إفريقيا!

توجه عدد من المشجعين الكونغوليين إلى مقر فندق إقامة منتخب الجزائر في الرباط، من أجل توجيه رسائل قوية إلى محاربي الصحراء ونجمهم الأول رياض محرز.

المشجعون قاموا برفع أعلام الكونغو الديمقراطية، وقاموا بالهتاف بصوت عالٍ: "رياض .. رياض .. لقد أخذنا طاقتك، هيا تعال نحن لا نخشى أحدًا".

وأضاف: "لا نخاف من الجزائر أو المغرب أو أوغندا أو زيمبابوي وجميع المنتخبات، فليأتي الجميع لمواجهته والفوز عليه".

وواصل بأعلى صوت: "هيا يا رياض انزل إلى هنا، انزل يا بطل، سوف نقوم بإيقاظه الآن .. رياض أنت لست في مانشستر يونايتد الآن، أنت تلعب في الأهلي".

وقاموا المشجعين بإظهار قميصًا مكتوب عليه "الكونغو حرة".