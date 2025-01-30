"لا أعرف عمر السومة" .. رياض محرز يجهل أسطورة الأهلي ويرد على الحاجة لصفقات جديدة

رياض محرز يتحدث بعد الفوز على العروبة..

جناح النادي الأهلي رياض محرز، كان أكثر المطالبين بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.

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ليس هذا فقط.. محرز تحدث بلهجة قوية في أحد التصريحات، ضد المسؤولين عن الرياضة السعودية، متهمًا إياهم بمجاملة ناديي الهلال والنصر، وتجاهل الأهلي.

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لكن؛ هذه التصريحات اختفت تمامًا في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، وأصبح اللاعب يتحدث بشكل أكثر "عقلانية" في هذا الجانب.

هذا الأمر اتضح في تصريحات رياض محرز؛ بعد فوز الأهلي على العروبة (2-0)، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.