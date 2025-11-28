لأنك أبدعت وقف الحظ معك ورفض أن يدمرك! .. رياض محرز الساحر الذي أنقذ الأهلي ضد القادسية بـ"عين الخيل"

إحدى أجمل المقولات التي يُمكن أن تقرأها أو تسمع عنها؛ تلك التي تقول: "ستكون سعيدًا فقط، عندما تُحقق النجاح دون التخلي عن مبادئك".

لذا.. من حق الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن يشعُر بسعادة كبيرة الآن؛ وذلك بعدما حقق النجاح ضد نادي القادسية، مع الحفاظ على مبادئه الكروية.

هذه المبادئ الكروية المقصودة؛ هي الاستلام المعهود للكرة من محرز والتمرير المُتقن للزميل، إلى جانب التحرك الذكي فوق أرضية الملعب مع الكثير من اللقطات الممتعة.

ونتيجة لكل ذلك.. قاد محرز فريقه الأهلاوي للفوز على القادسية بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وبفوزه على القادسية.. يكون الأهلي ثاني المُتأهلين رسميًا إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس؛ بعد فريق الخلود الأول لكرة القدم الذي فاز (4-3) على الخليج، مساء اليوم الجمعة أيضًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور رياض محرز الرائع ضد القادسية، في ليلة الجمعة الساخنة..