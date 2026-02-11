رونالد أراوخو يغذي شائعات انتقال خوليان ألفاريز إلى برشلونة، ويكشف عن إعجابه بمهاجم أتلتيكو مدريد "الرائع"

سُئل أراوجو عن بحث برشلونة عن مهاجم، وعن ألفاريز على وجه الخصوص. وقال لموندو ديبورتيفو: "إنه لاعب رائع؛ بالنسبة لي، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم. يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها". ثم سُئل المدافع عما إذا كان يعتقد أن ألفاريز سيكون مناسبًا لبرشلونة، فأضاف: "أفضل اللاعبين ينتمون إلى أفضل الأندية، ونحن أفضل الأندية. هذا أمر بديهي. لكن ليس من شأني أن أفعل ذلك أو أتخذ هذا القرار".

تحدث ألفاريز سابقًا عن التكهنات حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأصر على أنه غير متأكد مما يخبئه المستقبل. وقال لصحيفة L'Equipe: "هل أخطط للعب في برشلونة أو في باريس سان جيرمان؟ بصراحة، لا أعرف. أرى ما يقوله الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. في إسبانيا، يتحدث الناس كثيرًا عني وعن برشلونة. في الوقت الحالي، أنا أركز على أتلتيكو وسنراجع الوضع في نهاية الموسم".