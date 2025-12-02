خبير نفسي يكشف تفاصيل حالة أراوخو : يعاني من شلل عقلي ويُشكك في قدرته على اللعب لبرشلونة!

تصدر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عناوين الصحف على مدار الفترة الماضية، ولكن لأسباب لا يُفضلها نجم برشلونة، اللاعب لا يريد المشاركة حتى لا يضر فريقه!

برشلونة منح اللاعب إجازة مفتوحة وفقًا لرغبته، بعد عدة محادثات أجراها معسكره مع ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني، بعدما تلقى بطاقة حمراء أمام تشيلسي، في المباراة التي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

اللقطة كانت مؤثرة للغاية وساهمت في سقوط برشلونة وزيادة الضغط على المدرب هانز فليك، ليغيب اللاعب عن المباراة التالية أمام ديبورتيفو ألافيس، والتي فاز بها الفريق بنتيجة 3/1، ليحتل صدارة الدوري الإسباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، تحدثت إلى خيسكو إسبار، وهو أحد كبار المتخصصين في المساعدة العقلية التي يحتاجها الرياضيون، من أجل التمتع بحالة ذهنية جيدة، تطرق خلالها الخبير إلى ما يمر به أراوخو.