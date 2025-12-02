Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
علي سمير

خبير نفسي يكشف تفاصيل حالة أراوخو : يعاني من شلل عقلي ويُشكك في قدرته على اللعب لبرشلونة!

أزمة صعبة يعيشها الأوروجوياني بسبب ما حدث أمام تشيلسي

تصدر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عناوين الصحف على مدار الفترة الماضية، ولكن لأسباب لا يُفضلها نجم برشلونة، اللاعب لا يريد المشاركة حتى لا يضر فريقه!

برشلونة منح اللاعب إجازة مفتوحة وفقًا لرغبته، بعد عدة محادثات أجراها معسكره مع ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني، بعدما تلقى بطاقة حمراء أمام تشيلسي، في المباراة التي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

اللقطة كانت مؤثرة للغاية وساهمت في سقوط برشلونة وزيادة الضغط على المدرب هانز فليك، ليغيب اللاعب عن المباراة التالية أمام ديبورتيفو ألافيس، والتي فاز بها الفريق بنتيجة 3/1، ليحتل صدارة الدوري الإسباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، تحدثت إلى خيسكو إسبار، وهو أحد كبار المتخصصين في المساعدة العقلية التي يحتاجها الرياضيون، من أجل التمتع بحالة ذهنية جيدة، تطرق خلالها الخبير إلى ما يمر به أراوخو.

  • AraujoGetty Images

    ماذا قال الخبير النفسي؟

    إسبار قال خلال تصريحاته:"الناس يجب أن يدركوا بعض الأمور والمفاهيم الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والتفرقة بين المشاكل البدنية والأزمات الأخرى، في حالة أراوخو فهو لائق بدنيًا، ولكن لديه مشكلة عقلية واجتماعية لا يراها أحد".

    وأضاف"لديه أزمة داخلية تؤثر على هويته وشخصيته، إنه قائد الفريق ويدرك سذاجة تصرفه وما تسبب فيه من ضرر، هناك صراع داخلي يدور داخل عقله، والآن هو يفكر ما إذا كان قادرًا على اللعب برشلونة أم لا".

    وأوضح:"هذا الصراع الداخلي جعله يشعر بحالة من الشلل والجمود، وهي حالة سريرية أولًا ورياضية في المقام الثاني وفقًا لما سمعت".

  • الأمر لا يقل عن الإصابة البدنية

    وواصل الخبير تصريحاته:"أراوخو مُحبط بنفس القدر الذي يشعر به شخص يعاني من إصابة أو تورم في كاحل القدم، إنه يأكل نفسه والقلق لا يسمح له بالتفكير بطريقة سليمة، عليه أولًا أن يتغلب على هذا الصراع ليلعب مرة أخرى".

    وعن الحل:"عليه التوقف عن التفكير تمامًا فيما إذا كان يستطيع اللعب أم لا، التحلي بالتركيز على الإيجابيات، التعامل مع الموقف ليس على سبيل النقد ولكن التحدي لاستعادة الثقة مرة أخرى، وعليه الخروج من فكرة عدم القدرة على اللعب لبرشلونة".

    وأكد:"من المهم استعادة الثقة في الملعب، والتحدث مع نفسه وجهًا لوجه، الثقة مثل الطاولة، وكلما زادت أرجلها أصبحت أكثر صلابة، دور الفريق مهم جدًا، وعلى اللاعبين الوقوف بجانبه والإشادة بالأمور الصغيرة الجيدة التي يقوم بها".

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    هل يغيب لفترة طويلة؟

    أجاب إسبار على هذا السؤال قائلًا:"لو تم التعامل مع الموقف بشكل صحيح فلن يغيب طويلًا، عليه الخروج من هذا المأزق الذي يشعر فيه بأنه يتعرض للهجوم العلني في كل مكان، إنه انهيار عقلي يحتاج إلى راحة للتعافي منه".

    وتابع:"الرياضيون يتمتعون بقدرة عالية على تحمل الإجهاد، لكنهم بشر ويتعاملون مع أشياء ترهقهم بشكل غير طبيعي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي".

    وأنهى إسبار تصريحاته:"الرياضيون يقلقون دائمًا من العواقب التي قد تحدث بعد كل مباراة وهذا خطأ، من الأفضل التركيز على ما يدور في المواجهة نفسها، وما يعاني منه أراوخو حالة عميقة تحتاج إلى معالج نفسي سريري ومعالج نفسي رياضي، ولا أراها مشكلة بهذه الخطورة لدرجة الاضطرار إلى الاستعانة بطبيب متخصص في الطب النفسي".

  • برشلونة بدون أراوخو أمام أتلتيكو

    يستعد برشلونة بدون نجمه أراوخو، لخوض مباراة منتظرة مع أتلتيكو مدريد مساء اليوم، الثلاثاء، في ثالث مباراة له في ملعب كامب نو بعد تجديده، بعد المباريات السابقة ضد أتلتيك بيلباو وألافيس. بينما يأمل حامل اللقب في تحقيق فوز يبقيه متقدماً على غريمه ريال مدريد - الذي يزور بيلباو يوم الأربعاء - فإن أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني سيشكل اختباراً صعباً لرجال فليك.

    يحتل الروخي بلانكوس حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب، ويمكنه أن يتساوى في النقاط مع برشلونة في حالة فوزه في كامب نو. خسر فريق سيميوني مباراة واحدة فقط من أصل 14 مباراة في الدوري في موسم 2025-26، وفاز في تسع مباريات وتعادل في أربع.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP

    موقف برشلونة العلني من أزمة أراوخو

    ورفض هانز مدرب برشلونة فليك الخوض في تفاصيل سبب طلب المدافع الأوروجوياني فترة غياب، وقال قبل مباراة الثلاثاء مع أتلتيكو مدريد: "إنها مسألة خاصة، ولا أريد أن أقول المزيد. وأرجوكم، أقدر لكم احترام ذلك".

    جاءت تعليقات فليك بعد أن قال رئيس برشلونة جوان لابورتا إن مدافع الفريق قد تعرض لمعاملة غير عادلة في الأسابيع الأخيرة وأن النادي يدعمه.

    وفي كلمة ألقاها خلال حدث أقيم في أندورا يوم الجمعة، قال لابورتا: "لقد تعرض لانتقادات شديدة، ولا أعتقد أن ذلك عادل. إنه يبذل قصارى جهده على أرض الملعب، وهو قائدنا، والآن عليه أن يتجاوز هذه الفترة الصعبة لأنه شخص عاطفي للغاية وذو مشاعر قوية، لقد مر بوقت عصيب، وأريد أن أقول له إننا ندعمه، وإنه يحتاج إلى طي هذه الصفحة لأننا هنا نفوز جميعًا ونخسر جميعًا، ولا أحد مسؤول عن الهزائم أو الانتصارات".