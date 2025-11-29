GFX Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo Roberto CarlosGetty/GOAL
علي سمير

كشف سر سقوط رونالدينيو .. روبرتو كارلوس : ميسي كسر إصبعي ورونالدو أفضل منه وهذا اللاعب تفوق على زيدان!

حديث ثري من النجم البرازيلي السابق

بعد فترة من الاختفاء عن الساحة، خرج النجم البرازيلي روبرتو كارلوس بحديث غني وشيق، يتطرق فيه إلى العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بمسيرته.

الأسطورة صاحب القدم اليسرى الصاروخية، جلس مع النجم النيجيري السابق جون أوبي ميكيل في البودكاست الخاص به، ليتحدث عن رحلته مع ريال والمنتخب البرازيلي وبعض الأمور الأخرى.

بداية من مقارنة نفسه بأهم النجوم في مركزه، وصولًا بالمكانة التي تمتع بها الثنائي رونالدو نازاريو ورونالدينيو في البرازيل، وزميله "المجنون" في ريال مدريد، دعونا نستعرض أهم ما قاله صاحب الـ52 سنة..

    من الأفضل؟

    ميكيل سأل كارلوس عن مقارنته بمارسيلو وباولو مالديني وأشلي كول، ليُجيب:"مالديني كان أستاذَا، كمدافع وقائد، أما أشلي كول، فأردت أن أكون مثله في الهجوم والدفاع والذكاء الكروي، ولكني مارسيلو بالنسبة لي هو رقم واحد، كان رائعًا ولا يوجد أفضل منه".

    وعن أفضل لاعب في الجيل التاريخي لريال مدريد "الجلاكتيكوس":"ديفيد بيكهام، زين الدين زيدان كان رائعًا، لكن بيكهام الذي أعتبره صديقًا لي كان الأفضل في كل شيء، سواء في التدريبات أو المباريات، يركض طول الوقت ويلعب تمريرات مذهلة، لقد لعب كرة القدم بقلبه".

    وأوضح:"لا يهمني ما يقوله النادي عن رونالدو وزيدان وراؤول جونزاليس ولويس فيجو وفرناندو مورينتس أو ميشيل سالجادو، في السنوات الأربع من حقبة الجلاكتيكوس، بيكهام كان الأكثر ثباتًا، زيدان ظل في القمة، ولكن ديفيد فعل كل شيء من أجل الفريق، يدافع ويهاجم ويمرر، لم يلعب للجماهير بل لريال مدريد وباقي اللاعبين".

    وعن الأفضل في البرازيل:"سيبقى رونالدو هو رقم واحد، عندما يسألني الناس عن الأفضل في التاريخ تظهر مقارنات بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزين الدين زيدان وفرانس بيكنباور وبيليه ودي ستيفانو، رونالدو لا يحتاج إلى نقاش، جميع اللاعبين السابقين يقولون هذا الأمر".

    وواصل حديثه:"بالنسبة للكثيرين حتى وهو بدين ومصاب، هو رقم واحد، لولا الإصابات لكان لديه 15 كرة ذهبية، إذا سألت مالديني، ديدييه دروجبا، فابيو كانافارو، أو أي لاعب أو مدرب في العالم فسيقولون لك نفس الشيء".

    رونالدينيو وزميله المجنون

    كارلوس قال عن زميله السابق الدنماركي توماس جرافيسن:"كل فريق يحتاج إلى مجنون، أراد قتل روبينيو عندما كان يحاول تمرير الكرة بين ساقيه في التدريبات، كان يشتم الحكام لأنهم لا يتحدثون اللغة الإنجليزية، ما كان يفعله في المباريات كرره في التدريبات، بالنسبة لي هو نموذج مختلف يحتذى به بسبب حس الدعابة لديه وقوته الجسمانية".

    وعن رونالدينيو:"كان يعرف إلى أي مدى يمكنه الاستمرار في ممارسة اللعبة، وعندما وصل إلى أعلى مستوى ممكن، أراد أن يستمتع فقط بكرة القدم ولا يرغب في أن يكون محترفًا، لأن اللعبة كانت مصدر سعادته الأول".

    وواصل حديثه:"لم يستطع تحمل الاحتراف من الناحية العقلية، يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن جاءت لحظة شعر فيها بالتعب والإرهاق وأراد الاستمتاع فقط، هل كثرة الحفلات هي السبب في سقوطه؟ لا أعتقد ذلك، لقد حقق كل شيء وفكر في تخفيف الوتيرة نوعًا ما والاستمتاع بالحياة فقط لأنهم سئم من إسعاد الناس".

  • راقص الباليه وانتقال فيجو إلى ريال مدريد

    وأبدى النجم البرازيلي السابق رأيه في زيدان قائلًا:"كان يلعب وكأنه يرقص الباليه، لعب كرة القدم بطريقة مختلفة، أعتبره مثالًا بالنسبة لي وأشعر بالامتنان للمرات التي ساعدني فيها على التسجيل".

    وأضاف:"تمريرة هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة كانت صعبة جدًا، لعبتها دون أعرف حتى من كان هناك، سولاري أعطاني تمريرة سيئة للغاية، وكنت تحت ضغط من لاعب ألماني، ولكن تمريرتي خرجت بشكل مثالي، كنا نمزح ونقول إن الفضل في الهدف يعود إلى 40% من مجهودات سولاري، 40% لي، و20% لزيزو، إنه أجمل هدف رأيته في نهائي دوري أبطال أوروبا".

    وعن لويس فيجو:"يجب تهنئة الرئيس فلورنتينو بيريز على هذه الصفقة الرائعة، أنا ممتن جدًا له، لم أستطع النوم قبل مواجهاتي معه عندما كان يلعب في برشلونة، من الصعب جدًا مراقبته، إنه شخص عظيم ولاعب ممتاز".

    وعن الكلاسيكو الشهير الذي تعرض فيه فيجو للهجوم من الجماهير وإلقاء رأس خنزير عيه:"أردنا أن تنتهي المباراة في أقرب وقت ممكن، تعرض للكثير من الإهانات، الجميع كان يصرخ، لم يتركنا أحد لننام حتى في الفندق، كان يومًا قبيحًا في كرة القدم الإسبانية".

    وعن اللاعب الذي يختار لتسديد ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا:"لو قريبة، بيكهام، أما لو ركلة بعيدة سأختار نفسي".

    ميسي ورونالدو واللاعب المثالي

    وتحدث كذلك عن أول مرة لعب فيها أمام ليونيل ميسي:"لقد كسر إصبعي، هذا الفتى جيد جدًا، كان سريعًا وفي الدقيقة 80 من المباراة الأولى ضده كنت في مواجهة فردية معه، راوغني من الخارج وجعلني أتحرك في هذا الاتجاه، بعدها خادعني واتجه إلى الداخل وحاولت أن أمسك قميصه لإيقافه، إصبعي تدمر والتوى إلى الجانب الآخر بسبب هذه اللقطة".

    المنافسة بين كريستيانو رونالدو وميسي:"بالنسبة لي كريستيانو أفضل من الناحية البدنية والاحترافية، ميسي مثل زيدان، استعراضي، كل منهما يتميز بأسلوبه الخاص، رونالدو يتفوق بتدريبه الخاص وتفانيه، وميسي أيضًا لديه العديد من الخصائص الرائعة، ولكني أميل قليلًا نحو كريستيانو لأن أي شخص يريد الاحتراف على المدى الطويل يجب أن يسير على خطاه.

    وعن اللاعب المثالي لكارلوس ..

    السرعة: كيليان مبابي.

    الإنهاء: فينيسيوس جونيور.

    التمريرات: بيكهام.

    المهارات: أنت (أوبي ميكيل).

    التحكم: كريستيانو رونالدو.

    القوة: رونالدو نازاريو.

    الدفاع: ريو فيرديناند أو فرناندو هييرو.

    القيادة: دونجا، كان مزعجًا للغاية، قائدي.