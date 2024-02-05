رونالدو وسانشو وأزمات هزت ولاية تين هاج في مانشستر يونايتد

هل تين هاج مظلوم في مانشستر يونايتد؟

أصبحت فترة إريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد أكثر صعوبة في الفترة الأخيرة بعد زيادة الأزمات التى يتعرض لها الفريق داخل وخارج الملعب.

ومنذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، عن تدريب مانشستر يونايتد والفريق في حالة تراجع شديد لسنوات طويلة ولم ينجح أي مدرب في إعادة أمجاد الشياطين الحمر.

وحقق تين هاج، نتائج متفاوتة خلال الـ18 شهرًا داخل مانشستر يونايتد وقاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وتوج بالبطولة الأولى للنادى منذ ست سنوات، لكنه تراجع بشكل غريب هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطوال فترة تين هاج، مع مانشستر يونايتد كان عليه أن يتعامل مع الكثير من الأزمات خارج الملعب، وأخرها أزمة ماركوس راشفورد، وغيابه عن الفريق وظهوره في ملهى ليلي في بلفاست.

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى أبرز الأزمات خارج الملعب التي هددت استقرار تين هاج، في أولد ترافورد على النحو التالي:-