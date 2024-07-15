تعرف على قائمة أكثر اللاعبين الذين فازوا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، والمتواجد بها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

يعد الأسطورتين ميسي ورونالدو من أكثر اللاعبين فوزًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، لكن هناك بعض اللاعبين الذين سبقاهما وحصلوا على عدد أكبر من البطولات.

بالطبع ارتدى هؤلاء اللاعبون أقمصة أفضل الأندية في العالم، أمثال برشلونة وريال مدريد وغيرهم من الأندية التي اعتادت الفوز بالألقاب.

يتواجد أيضًا في القائمة لاعب عربي هو حسام عاشور نجم الأهلي المصري السابق، والذي فاز بالعديد من البطولات طوال مسيرته مع الشياطين الحمر.

كريستيانو رونالدو، حسام حسن وأبرز الهدافين الدوليين عبر التاريخ

لكن، من هم أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم؟