العديد من النجوم السعوديين ارتبطوا بالاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية..

SHAHID

"لماذا لا يحترف اللاعب السعودي في أوروبا؟!".. ربما هذا هو السؤال الأكثر تداولًا في الشارع الرياضي، خلال السنوات القليلة الماضية؛ خاصة بعد عودة الأخضر، للظهور في أهم الأحداث العالمية مجددًا.

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الإجابة على هذا السؤال، اختلفت من ناقد رياضي لآخر؛ حيث يرى البعض أن "عقلية" اللاعب السعودي، وعدم تقبله لفكرة الغربة، هي السبب في عدم احترافه.

البعض الآخر يعتقد أن الأندية السعودية، هي السبب في عدم احتراف نجوم المملكة في الخارج؛ وذلك من خلال التمسك بهم، وعرض رواتب فلكية عليهم، تغنيهم عن الرحيل من الأساس.

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وسواء كانت حقيقة أم شائعة.. لكن هُناك العديد من اللاعبين السعوديين الذين ارتبطوا بالانتقال إلى أندية أوروبية كبيرة؛ وتحديدًا منذ كأس العالم "روسيا 2018" إلى النسخة الأخيرة من أمم آسيا "قطر 2023".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL" من ناحيتها، أبرز الأسماء السعودية التي ارتبطت بالاحتراف في أوروبا، خلال الست سنوات الأخيرة تحديدًا؛ وذلك بعد كل بطولة مجمعة للمنتخب الوطني..