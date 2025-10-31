عندما تقوم بـ"طبخ" الظاهرة في المنزل .. إندريك "ظالم ومظلوم" مع ريال مدريد وعليه الخروج من أوهام فينيسيوس!

عندما تعاقد ريال مدريد مع إندريك، توقع الجميع أن الميرينجي جلب "ظاهرة جديدة" إلى صفوفه، وموهبة أخرى يمكنها منافسة صفوة المهاجمين في العالم، دون أن يعرف أحد أن المراهق البرازيلي سيصبح بمثابة "المٌعضلة المُعقدة" للنادي الإسباني.
توهج فينيسيوس جونيور ورودريجو، واعتبارهما من صفوة الأجنحة في العالم، جعل ريال مدريد يدخل في مبارزة مع كافة عمالقة أوروبا لاقتناص إندريك من بالميراس، طمحًا في اكتمال المثلث البرازيلي المرعب.
ريال مدريد دفع 47.5 مليون يورو لضمه من بالميراس، حيث اتفق الميرينجي على كل شيء قبل بلوغ اللاعب السن القانوني "18 عامًا"، ليبدأ رحلته في سانتياجو برنابيو بموسم 2024/2025 مع المدرب كارلو أنشيلوتي.
ريال وقتها تعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان، وهو ما جعلنا نتوقع وجود أزمة في اختيار العناصر بخط الهجوم للميرينجي، ولكن لا داعي للقلق، الأمور سهلة جدًا واستبعاد إندريك أصبح أمرًا لا يحتاج للتفكير..