عندما تقوم بـ"طبخ" الظاهرة في المنزل .. إندريك "ظالم ومظلوم" مع ريال مدريد وعليه الخروج من أوهام فينيسيوس!

الأمور كانت واضحة من البداية، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يشكك يومًا ما في موهبة إندريك، ولكنه نصحه كثيرًا بمحاولة التطوير من نفسه وتحسين مردوده في الملعب ليكون أكثر فعالية في المباريات.

في الحقيقة، من الواضح للجميع موهبة إندريك، سرعته ورشاقته وقدرته على المراوغة، كلها أمور ظهرت في الأسابيع الأولى له مع ريال مدريد، ومع ذلك لم يكن الأمر كافيًا ليدخل ضمن التشكيل الأساسي لمزاحمة مبابي عند وصوله.

السعادة والحماس لازما إندريك في بدايته مع ريال مدريد، لأنه وصل إلى سانتياجو برنابيو محققًا حلمه، وهو يعلم جيدًا قيمة اللعب للميرينجي، وشاهد ما حدث مع مواطنيه فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو، لذلك كان بحاجة إلى إثبات نفسه في أسرع وقت ممكن.

أزمة إندريك ظهرت في آواخر شهر فبراير الماضي، حيث قدم لنا بعض اللمحات من قدراته، وكان في فترة ما أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق، وحرص على تسجيل حضوره في كل مرة يلعب فيها.

سجل ستة أهداف بتلك الفترة، قبل أن يضيف هدفًا وحيدًا أمام ريال سوسييداد في أبريل 2025 بإياب نصف نهائي كأس الملك، ليصبح رصيده على الموسم بأكمله 7 أهداف، وظهرت بعدها التقارير بأنه أحرج أنشيلوتي بمستواه المميز، ولكن الإيطالي لم يمنحه الوقت الكافي لتحسين عيوبه، ليلعب بمجموع 847 دقيقة فقط على مدار موسم كامل.

ما كان واضحًا للجميع "بما فيهم أنشيلوتي" هو أن إندريك لاعب شاب وموهوب، ولكن ينقصه الكثير حتى يلعب كأساسي أو يتواجد حتى في الصورة بفريق لحجم ريال مدريد، لأنه في خلال بضعة أسابيع قليلة، تحول هذا اللاعب المُفعم بالحيوية إلى تائه يركض بلا هدف في الملعب.

هل شعر بالإحباط لأنه حاول فعل كل شيء في البداية ولم يحصل على فرصته للعب بانتظام بسبب قدوم مبابي؟ أمر وارد، ولكن عندما تلعب في ريال مدريد فأنت تدرك جيدًا قبل التوقيع أنك ستمر بهذه المواقف وعليك تحملها.