رونالدو "إسباني" وهالاند "إيطالي" ويامال "برازيلي" وصلاح "مصري".. صور ساحرة من إجازات النجوم!

هؤلاء اختاروا البرازيل..

قضى الكثير من نجوم كرة القدم إجازات صيفية ممتعة، بينما حُرم آخرون من الاستجمام لفترة كافية بسبب الارتباط بكأس العالم للأندية.

واختار كل لاعب مكانًا أو أكثر للاسترخاء مع العائلة والأصدقاء، من أجل إعادة شحن الطاقة قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

فمثلًا اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إسبانيا كوجهة سياحية هذا الصيف، بينما تواجد المصري محمد صلاح في بلاده لبعض الوقت، أما إرلينج هالاند فتوجه إلى إيطاليا، عكس لامين يامال الذي اختار زيارة البرازيل.

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ويستعرض "جول" في السطور التالية صورًا ممتعة من العطلات الصيفية لنجوم كرة القدم العالميين: