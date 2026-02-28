Goal.com
لوكاكو يعود للتسجيل بالدموع ويهدي الهدف لروح والده: قبل مباراة نابولي كنت ميتًا!

يحتفل روميلو لوكاكو من جديد بعد 281 يومًا من تسجيله هدف حسم لقب الدوري الإيطالي ويطلق العنان لحزنه متذكرًا والده الراحل. يصرح المهاجم بأنه يواصل المضي قدمًا من أجل أطفاله وشقيقه ثم يشكر نابولي قائلا: "قبل أن آتي إلى هنا كنت ميتًا".

مرت 281 يومًا أي أكثر من تسعة أشهر، استغرق الأمر وقتًا طويلًا لرؤية روميلو لوكاكو يفرح من جديد، لقد كانت فترة صعبة على أرض الملعب وخارجه بشكل خاص مع وفاة والده التي أعاقت تعافيه من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في شهر أغسطس.

تبدو مباراة فيرونا ونابولي بمثابة مكافأة القدر التي أعادت الابتسامة للمهاجم والتي فقدها بسبب إصابة عضلية وحزن توجب عليه معالجته وسط زوبعة غالبًا ما تجبرنا على تخدير العواطف والمشاعر والاندفاع دون القدرة على التفكير.

جاء الهدف في الدقيقة 96 ليتبع هدف حسم لقب الدوري المسجل ضد كالياري في 23 من مايو لعام 2025 والذي ختم انتصار أنطونيو كونتي بمساعدة لاعبه المخلص الذي انتظره مدربه على مقاعد البدلاء بلهفة ودعمه.

  • ذكريات حسم لقب الدوري

    لوكاكو يسجل بعد 281 يومًا من مباراة التتويج بلقب الدوري بين نابولي وكالياري. تتذكر المدينة ليلة الربيع المتأخرة تلك جيدًا وكذلك نجمها المهاجم عبر اختراق دفاع الفريق الخصوم من طرف إلى آخر وتسديدة جعلت النتيجة هدفين دون رد وحسمت اللقب الرابع في تاريخ نابولي والذي لم يتخيل سوى القليلين أنه يمكن أن يصبح حقيقة.

    منذ ذلك الحين ومع ذلك كان كل شيء ظلامًا حتى لاحت الشرارة في سماء فيرونا بتسديدة بالقدم اليسرى خدعت الحارس مونتيبو وجعلت النتيجة هدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة مما أبقى على طموحات الفريق الأزرق في دوري أبطال أوروبا قائمة.

  • الحادث الخطير في كاستل دي سانجرو

    بعد نشوة الاحتفالات كانت هناك عطلة صيفية مستحقة حتى جاءت فترة الإعداد للموسم الجديد مقسمة بين ديمارو وكاستل دي سانجرو والتي تبين أنها مريرة للغاية ففي 14 من أغسطس تسببت محاولة تسديد فردية على المرمى في المباراة الودية ضد أولمبياكوس في سقوط لوكاكو وإجباره على التبديل متألما مع تضرر في فخذه الأيسر وتشخيص طبي يؤكد: "تمزق من الدرجة العالية في العضلة المستقيمة الفخذية".

  • وفاة الأب

    الضربة الأخرى جاءت في 28 سبتمبر، مع الخبر المأساوي عن وفاة والده روجر. كانت هذه ضربة قاسية للغاية من الحياة للوكاكو، الذي كان يعاني بالفعل من الإحباط بسبب التوقف الطويل، والذي كان عليه أن يتعامل معها حتى لا يستسلم.

  • التعافي بين كأس السوبر ومقاعد البدلاء

    أضاء نور خافت في الأفق في العاصمة السعودية الرياض حيث جلس المهاجم البلجيكي على مقاعد البدلاء ضد بولونيا وميلان ليعمل كقائد مؤثر وملهم لفريق قادر على الفوز بكأس السوبر الإيطالي. ومع ذلك كان علينا الانتظار لرؤية المهاجم يعود إلى أرض الملعب.

  • العودة ضد يوفنتوس

    حدث ذلك في 25 من يناير بعد أكثر من شهر من ظهوره دون أن تطأ قدماه أرض الملعب في الأراضي السعودية حيث دخل لوكاكو في نهاية مباراة يوفنتوس ونابولي والنتيجة محسومة بالفعل لكن بالنسبة له كانت الخطوة الأولى نحو العودة إلى طبيعته والتي تميزت بفترات متتالية أخرى حتى فترته ما بعد الظهر  في ملعب بينتيجودي مع 23 دقيقة أسفرت عن هدف الفوز.

  • دموع على الأب

    في مقابلة مع دازون بعد مباراة فيرونا، أفرغ المهاجم كل مشاعره وهو يتحدث عن الشخص الأكثر قيمة في حياته والذي رحل للأسف: "لقد أعطتني كرة القدم الكثير، لكن فقدان والدي بالطريقة التي فقدته بها أمر صعب... - قال وهو يبكي - سأستمر من أجل أطفالي وأخي".

  • "قبل نابولي كنت ميتًا"

    "نابولي أعطتني الكثير. قبل مجيئي إلى هنا كنت ميتًا... - أضاف - العام الماضي حققنا إنجازًا رائعًا، وهذه المرة يجب أن نصل إلى أعلى مستوى ممكن". 

