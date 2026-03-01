Goal.com
المتعة مضمونة في الأوليمبيكو: روما يفشل في الهروب بنقاط المباراة.. يوفنتوس يتعادل في الوقت القاتل!

يوفنتوس يعادل روما في اللحظات الأخيرة: بعد تأخره بهدفين، يعود البيانكونيري إلى التعادل 3-3 ويبقى على بعد 4 نقاط من المركز الرابع.

أهدر فريق روما فرصة ثمينة بعد تقدمه بهدفين ليقع في فخ التعادل أمام يوفنتوس في اللحظات الأخيرة. انتهت المواجهة في ملعب الأوليمبيكو بتسجيل ثلاثة أهداف لكل فريق ليظل فارق النقاط الأربع بين الفريقين كما هو دون تغيير.

بدأت المباراة بإيقاع ممتع واشتعلت بفرصة من بيليجريني على الجهة اليسرى حيث ارتدت الكرة من الحارس بيرين لتطير فوق المرمى. ولعب الفريقان بخطوط متباعدة على غير العادة وكاد يلديز أن يستغل ذلك لكن لحسن حظ الجيالوروسي أخطأت تسديدته من على حدود منطقة الجزاء المرمى. 

وتصدى بيرين ببراعة لتسديدة مالين بينما اقترب مكيني من التسجيل برأسية في الزاوية البعيدة. وفي الدقيقة 39 نجح ويسلي في إشعال حماس جماهير الأوليمبيكو بعد استعادة الكرة من بيسيلي ليسدد اللاعب البرازيلي كرة مقوسة رائعة بقدمه اليمنى سكنت الشباك.

بدأ الشوط الثاني بقوة حيث أدرك كونسيساو التعادل في الدقيقة 47 بتسديدة مباشرة رائعة في الزاوية العليا بينما أرسل يلديز تسديدة أرضية خطيرة مرت بجوار مرمى الحارس سفيلار. وفي أفضل فترات يوفنتوس استعاد روما تقدمه في الدقيقة 54 عندما مرر بيليجريني الكرة إلى نديكا الذي سددها دون رقابة في شباك بيرين مسجلًا هدفه الثاني على التوالي بعد هدفه في مرمى كريمونيزي.

تدخل المدرب سباليتي بسحب دافيد غير المؤثر ودفع بيلديز في مركز المهاجم الصريح لكن الليلة كانت مظلمة للبيانكونيري حيث مرر كونيه كرة بينية إلى مالين الذي تفوق على كيلي وراوغ الحارس بيرين بلمسة أرضية محرزًا الهدف الثالث لروما في الدقيقة 65. وأعاد بوجا الأمل ليوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78 وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع وتحديدًا في الدقيقة 93 تمكن جاتي الذي دخل بديلًا لبريمر قبل بضع دقائق من تسجيل هدف التعادل القاتل.

  • تقييمات روما

    قدم رينش أداءً جيدًا كظهير ونال التقييم 6.5 بينما فشل كريستانتي في إقناع المدرب جاسبيريني في عدة مناسبات وحصل على التقييم 5.5. وكان بيسيلي روح فريق روما في هذه المباراة محققًا التقييم 7.5 وأكد مالين تألقه اللافت بتقييم 7. وتسبب العيناوي في الركلة الحرة التي أدت إلى هدف التعادل وأبقى جاتي في اللعبة لينال التقييم 5.

    وفي التشكيلة الأساسية نال الحارس سفيلار التقييم 6 ومانشيني 6 ونديكا 6.5 وتشيليك 6. وشارك رينش محققًا التقييم 6.5 وتم استبداله في الدقيقة 74 باللاعب جيلاردي الذي نال التقييم 6 ونال كونيه التقييم 6.5 وخرج كريستانتي في الدقيقة 74 ليدخل العيناوي محققا التقييم 5 وحصل ويسلي على التقييم 7. ونال بيسيلي التقييم 7.5 وبيليجريني 6.5 وخرج في الدقيقة 90.

  • تقييمات يوفنتوس

    ظهر الحارس بيرين بمستوى غير كاف ونال التقييم 5.5 فإذا كان يمكن التماس العذر له في الهدف الأول لجمال تسديدة ويسلي ففي الهدف الثالث بدا متأخرا وتراجع عدة أمتار أكثر من المتوقع. وعانى كيلي من تفوق مالين البدني ونال التقييم 5 وفقد كامبياسو الرقابة تمامًا على نديكا محققًا التقييم 5 بينما دخل جاتي ليسجل هدف التعادل الهام للغاية وينال التقييم 7.

    وفي التشكيلة الأساسية نال بيرين التقييم 5.5 وكالولو 5.5 وبريمر 5.5 وتم استبداله في الدقيقة 88 باللاعب جاتي محققًا التقييم 7 ونال كيلي 5. وحصل مكيني على التقييم 6 وتورام 6 وخرج في الدقيقة 72 ليدخل ميريتي محققَا التقييم 6 ونال كوبماينرس التقييم 5.5 وكامبياسو 5 وخرج في الدقيقة 89 ليدخل أوبيندا. وحقق كونسيساو التقييم 7 وتم استبداله في الدقيقة 72 باللاعب زيجروفا الذي نال التقييم 6.5 ونال يلديز التقييم 6 وحصل دافيد على التقييم 5 وخرج في الدقيقة 63 ليدخل بوجا محققا التقييم 6.5 بقيادة المدرب سباليتي.

  • تقرير مباراة روما ويوفنتوس

    سجل أهداف المباراة ويسلي لصالح روما في الدقيقة 39 وكونسيساو ليوفنتوس في الدقيقة 47 ونديكا لروما في الدقيقة 54 ومالين لروما في الدقيقة 65 وبوجا ليوفنتوس في الدقيقة 78 وجاتي ليوفنتوس في الدقيقة 93. أدار اللقاء الحكم سوزا وتم إشهار البطاقة الصفراء للاعب ويسلي من روما ولم يتم طرد أي لاعب.

