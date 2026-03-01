المتعة مضمونة في الأوليمبيكو: روما يفشل في الهروب بنقاط المباراة.. يوفنتوس يتعادل في الوقت القاتل!

أهدر فريق روما فرصة ثمينة بعد تقدمه بهدفين ليقع في فخ التعادل أمام يوفنتوس في اللحظات الأخيرة. انتهت المواجهة في ملعب الأوليمبيكو بتسجيل ثلاثة أهداف لكل فريق ليظل فارق النقاط الأربع بين الفريقين كما هو دون تغيير.

بدأت المباراة بإيقاع ممتع واشتعلت بفرصة من بيليجريني على الجهة اليسرى حيث ارتدت الكرة من الحارس بيرين لتطير فوق المرمى. ولعب الفريقان بخطوط متباعدة على غير العادة وكاد يلديز أن يستغل ذلك لكن لحسن حظ الجيالوروسي أخطأت تسديدته من على حدود منطقة الجزاء المرمى.

وتصدى بيرين ببراعة لتسديدة مالين بينما اقترب مكيني من التسجيل برأسية في الزاوية البعيدة. وفي الدقيقة 39 نجح ويسلي في إشعال حماس جماهير الأوليمبيكو بعد استعادة الكرة من بيسيلي ليسدد اللاعب البرازيلي كرة مقوسة رائعة بقدمه اليمنى سكنت الشباك.

بدأ الشوط الثاني بقوة حيث أدرك كونسيساو التعادل في الدقيقة 47 بتسديدة مباشرة رائعة في الزاوية العليا بينما أرسل يلديز تسديدة أرضية خطيرة مرت بجوار مرمى الحارس سفيلار. وفي أفضل فترات يوفنتوس استعاد روما تقدمه في الدقيقة 54 عندما مرر بيليجريني الكرة إلى نديكا الذي سددها دون رقابة في شباك بيرين مسجلًا هدفه الثاني على التوالي بعد هدفه في مرمى كريمونيزي.

تدخل المدرب سباليتي بسحب دافيد غير المؤثر ودفع بيلديز في مركز المهاجم الصريح لكن الليلة كانت مظلمة للبيانكونيري حيث مرر كونيه كرة بينية إلى مالين الذي تفوق على كيلي وراوغ الحارس بيرين بلمسة أرضية محرزًا الهدف الثالث لروما في الدقيقة 65. وأعاد بوجا الأمل ليوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78 وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع وتحديدًا في الدقيقة 93 تمكن جاتي الذي دخل بديلًا لبريمر قبل بضع دقائق من تسجيل هدف التعادل القاتل.

Getty Images