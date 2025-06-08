فيديو | أعاد للأذهان عصره الذهبي في روما .. هدف خيالي من توتي يشعل مواجهة قدامى الدوري الإيطالي

تحدي تارديني بين نجوم الدوري الإيطالي القدامى يقدم مشاعر جميلة وابتسامات، ويحرز قائد روما السابق هدفاً رائعاً.

التشويق والإثارة، كالعادة: هذا ما قدمه أول تجمع صيفي لـ Operazione Nostalgia، الذي أقيم اليوم في بارما مع مباراة كلاسيكية بين نجوم الدوري الإيطالي السابقين.

من فرانشيسكو توتي إلى خافيير زانيتي، مروراً بأدريانو وجيانفرانكو زولا وهريستو ستويشكوف وغيرهم الكثير، في ملعب تارديني، استحوذ شغف كرة القدم في الماضي على المشاعر مرة أخرى، بحضور جمهور اجتاح المدرجات لمشاهدة أبطال الماضي عن قرب.

أطلق على الفريقين اسم سومبريرو ورابونا، وارتدى الأول القمصان السوداء والثاني القمصان البيضاء، وانتهت المباراة بنتيجة 7-7.

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كانت المباراة مليئة بالحنين والأهداف، بعضها مذهل، مثل الهدف الذي سجله فرانشيسكو توتي مباشرة من وسط الملعب.