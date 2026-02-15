Goal.com
حتى لا يصير الكلب مقطوع الذيل: "الغدار الجديد" يسعد مارادونا ويحرج كونتي .. وهويلوند "شبح" في ديربي نابولي وروما!

روما ونابولي يتعادلان في ديربي الإصابات..

ارفع رأسك يا كونتي ولا تنظر بعلامات الإحباط، فما لديك من كتيبة قادرة على إيقاف روما، رغم كل الظروف، بعدما تعادل الفريقان (2-2)، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

وتقدم دونيل مالين بهدف روما في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد ليوناردو سبينازولا بأحد أجمل أهداف الموسم، ليتعادل لنابولي، في الدقيقة 40، فيما عاد مالين ليتقدم للذئاب من ركلة جزاء، في الدقيقة 71، قبل أن تعادل أليسون سانتوس لأصحاب الأرض بالدقيقة 82.

ورفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة، ليحتل المركز الثالث، بفارق 11 نقطة عن إنتر "المتصدر"، بينما جاء روما في المركز الرابع بـ47 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول قمة نابولي وروما، في الدوري الإيطالي..

    حتى لا يصير الكلب "مقطوعًا ذيله"

    في ليلة فوزه نابولي على فيورنتينا، وصف أنطونيو كونتي، مدرب الآتزوري، وضع فريقه بأنه أشبه بكلب يطارد ذيله، في ظل النضال لضمان مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال، وسط أزمة الغيابات، وعدم توفر الأموال من أجل إبرام الصفقات، الأمر الذي دفعه لتجربة لاعبين من أكاديمية الشباب، واختيار لاعب مثل فيرجارا بشكل عشوائي.

    في ظل دوامة الإصابات، التي ضربت 15 لاعبًا في نابولي، منذ بداية الموسم، وآخرها بإصابة القائد لورينزو، ونجم الوسط ماكتوميناي وديفيد نيريس، فإنه من الطبيعي أن يعتمد الآتزوري على التنشيط الهجومي خلال نصف شوط، حيث بدا تائهًا أمام روما، في أولى 45 دقيقة.

    نابولي افتقد إلى الضغط على حامل الكرة، والسرعة في التحولات، بينما عانى أمام كتيبة جاسبريني التي قدمت شوطًا أول مميزًا، اعتمد خلاله على استغلال المساحات الخلفية والضغط المتقدم الذي أجبر لاعبي الآتزوري على اللعب من الأطراف، وخاصة الجبهة اليسرى من أجل إبعاد الخطر عن مرمى ميلينكوفيتش سافيتش.

    ومع إحراز التعادل قبل نهاية الشوط، اعتمد نابولي سياسة "الهجوم خير وسيلة للدفاع"، حيث تحسن هجوميًا، كما بدا أفضل في التنظيم الدفاعي والخروج بالكرة من ضغط الجيالوروسي، الأمر الذي يجعل الفريق أشبه بكلب ناضل حتى لا تقطع ذيله.

    وبالحديث عن أزمة التعاقدات، فإن الجناح الشاب أليسون سانتوس، المعار من سبورتنج لشبونة، عندما شارك بديلًا، قدم مباراة رائعة، اختتمها بهدف التعادل، ليثبت لكونتي أن نابولي يمتلك البدائل المناسبة.

  • Malen Roma esultanzaGetty Images

    رغم إحباط رقمه .. مالين "وجه السعد" يلقن هويلوند درسًا

    على الرغم من بدايته الجيدة مع نابولي، هذا الموسم، إلا أن راسموس هويلوند، بدا أشبه بـ"شبح"، أمام دفاعات روما.

    هويلوند الذي هز شباك يوفنتوس مرتين وودك مرمى تشيلسي في التشامبيونزليج، فشل في اجتياز حصون مانشيني ونديكا، اللذين فرضا رقابة لصيقة عليه، أجبرته على عدم تسديد أي كرة إلى ما بين الخشبات الثلاث.

    انظر إلى الطرف الآخر، دونيل مالين، مهاجم روما، الذي قدم مباراة رائعة، ليؤكد أنه صفقة ناجحة للذئاب بكل المقاييس، وهو المعار حديثًا من صفوف أستون فيلا، في الميركاتو الشتوي.

    مالين قدم درسًا، في كيفية التلاعب بالخصوم، واستغلال المساحات، بل ونجح في اجتياز رقابة أمير رحماني، كما أنه لم يكتفِ بتسجيل الهدفين فقط، بل كاد أن يحرز آخر رائعًا، بتسديدة مرت بجوار القائم.

    هناك قاعدة أرساها مالين، خلال الموسم الجاري، تثبت بأنه "وجه السعد"، سواءً على أستون فيلا أو روما، وهي أنه كلما سجل، يفوز فريقه.

    * سجل هدفين مع أستون فيلا ضد يانج بويز في الدوري الأوروبي، وفاز فريقه (2-1).

    * سجل هدفين مع أستون فيلا ضد بيرنلي، في الدوري الإنجليزي، وفاز فريقه (2-1).

    * سجل هدفًا مع أستون فيلا ضد بورنموث، في الدوري الإنجليزي، وفاز فريقه (4-0).

    * سجل هدفًا مع أستون فيلا ضد برايتون، في الدوري الإنجليزي، وفاز فريقه (4-3).

    * سجل هدفًا مع روما ضد تورينو، في الدوري الإيطالي، وفاز فريقه (2-0).

    * سجل هدفين مع روما ضد كالياري، في الدوري الإيطالي، وفاز فريقه (2-0).

    ورغم أن هذا الرقم السعيد قد أحبط في ديربي الشمس، ولكن يكفي بأن روما لم يتلق خسارة، ما يمكننا من تعديله، ليصبح "يسجل ولا يتعثر فريقه".

    وبخلاف تسجيله الهدفين، فإن مالين برع في دور "مهاجم المحطة"، والذي كان يتراجع كثيرًا من أجل فتح المساحات لزملائه، فيما حقق رقمًا مميزًا، كونه ثالث لاعب في روما، يسجل 4 أهداف أو أكثر في أولى 5 مباريات.

  • في ديربي الإصابات .. مارادونا "سعيد" في السماء

    لعل العنوان الأبرز حول لقاء اليوم، ليس "ديربي الشمس"، وإنما ديربي الإصابات، فكلا الفريقين دخلا المباراة وسط كم من الإصابات، بين باولو ديبالا ودوفبيك وكونيه وستيفان الشعراوي في روما، أو كيفن دي بروينه، جيوفاني دي لورينزو وديفيد نيريس.

    أضف إلى ذلك، أن المباراة شهدت إصابات جديدة، هنا وهناك، حيث تعرض ويسلي لإصابة قوية أجبرته على مغادرة الملعب مع الفريق الطبي، ليمثل ضربة إلى حسابات روما، وبالمثل، خرج أمير رحماني بإصابة جديدة لنابولي.

    وفي هذا الديربي، بات الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، سعيدًا في السماء، رغم عدم الفوز، ولكن في ظل الأزمات التي بدا كونتي معها محبطًا، خاصة بعد خسارة الكأس ووداع دوري أبطال أوروبا، لا تزال الأماني ممكنة نحو الظفر بمقعد مؤهل إلى التشامبيونزليج.

0