فوز ثمين ولكن .. "الحاسم" يزيد معاناة روما، والإصابة حرمت سعود من فرصة ذهبية أمام يوفنتوس!

قطار روما يواصل المسير، والقدر يأبى منح سعود فرصة تاريخية..

بلغة التاريخ، ليس غريبًا أن يفوز روما على ليتشي، ولكن من قلب الملعب، هناك ملاحظات على موقعة فيا ديل ماري، التي حقق خلالها الجيالوروسي انتصارًا على مضيفه بنتيجة (1-0)، في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

روما دخل المباراة وسط مجموعة من الغيابات بسبب الإصابة؛ بين القائد الأرجنتيني باولو ديبالا، وزكي تشيليك وديفاين رينش، وكذلك سعود عبد الحميد الذي أبعدته العضلة الخلفية عن قائمة المواجهة.

ورفع روما، الذي حقق الانتصار السابع على التوالي في الكالتشيو، رصيده إلى 52 نقطة، من 30 مباراة، ليحتل المركز السادس، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر، برصيد 25 نقطة.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء روما وليتشي، في غياب سعود عبد الحميد..