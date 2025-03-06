شومورودوف يخطف الفوز للذئاب بسيناريو قاتل..

من قال أن السيناريوهات القاتلة حكرًا على دوري أبطال أوروبا؟، اليوم شاهدنا سيناريو أكثر إثارة من فوز ليفربول القاتل على باريس سان جيرمان، هذا السيناريو من إعداد لاعبي روما وبقيادة صانع المعجزات كلاوديو رانييري، بينما كان الضحية هو نادي أتلتيك بلباو ومدربه إرنستو فالفيردي.

ونجح فريق روما في تحقيق الفوز في الوقت القاتل على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس على ملعب "أولمبيكو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي 2024/2025.

وبذلك الفوز، تقدم روما بخطوة على بلباو نحو الدور ربع النهائي، وذلك قبل مباراة الإياب التي تقام بين الفريقين على ملعب "سان ماميس"، يوم الخميس المقبل الموافق 13 مارس الجاري.