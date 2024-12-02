روما ضد أتالانتا | لن يفيد كلاوديو رانييري عندما تصر الأرض على خيانة أصحابها .. ولك الله يا سعود عبدالحميد!

هزيمة جديدة للذئاب هي السادسة على التوالي..

إن ابتسم الأداء لروما في حضور مدربه المخضرم كلاوديو رانييري، فالنتائج لا تزال تتمنع بغرابة شديدة، إذ فشل الذئاب في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي!

روما تلقى الهزيمة يوم الإثنين، أمام أتالانتا بثنائية نظيفة، على استاد الأولمبيكو، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

هدف المباراة الأول جاء بفضل تسديدة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام الهولندي مارتن دي رون في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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فيما جاء الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة بعد رأسية متقنة من اللاعب البديل نيكولو زانيولو؛ لاعب الذئاب السابق، عقب استلام عرضية من ركلة ركنية.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد الذئاب عند 13 نقطة، يقبع بهم في المركز الـ15 بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى النقطة 31 محتلًا وصافة جدول الترتيب خلف نابولي صاحب الـ33 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح تلك المواجهة..