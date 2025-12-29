ألونسو لا يريده.. توقف مفاوضات التجديد بين ريال مدريد وروديجر، و3 وجهات محتملة!

أفادت صحيفة "ماركا" في نوفمبر أن روديجر ومدريد قد فتحا مناقشات أولية بخصوص تجديد العقد، لكن المحادثات توقفت الآن. ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 32 عامًا في سانتياجو برنابيو بنهاية الموسم، وبحسب ما ورد بدأت المحادثات الأولية بين النادي وممثلي اللاعب قبل عدة أشهر، مع وجود أرقام مالية بالفعل على الطاولة ورغبة متبادلة في التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، تم تأجيل هذه المفاوضات لاحقًا بشكل متبادل عقب الإصابة العضلية التي تعرض لها الدولي الألماني في أواخر سبتمبر. تم اتخاذ قرار وقف المفاوضات باتفاق مشترك، حيث شعر كل من اللاعب والنادي أنه ليس الوقت المناسب لوضع اللمسات الأخيرة على الأرقام بينما يركز روديجر على تعافيه.