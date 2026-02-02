Getty
"لا يريدون فوز مانشستر سيتي" .. اتهامات خطيرة من رودري عقب التعثر ضد توتنهام
مانشستر سيتي يتخلى عن تقدمه بهدفين أمام توتنهام
بدا أن فريق جوارديولا في طريقه لتحقيق فوز سهل في ملعب توتنهام هوتسبير، حيث سجل رايان شرقي وأنطوان سيمينيو هدفين ليمنحا فريقهما تقدمًا بفارق هدفين.
وتعرض الفريق المضيف لصيحات استهجان من الجماهير في نهاية الشوط الأول ولكن تمكن توماس فرانك، الذي يتعرض لضغوط متزايدة، من قيادة فريقه إلى عودة قوية بقيادة دومينيك سولانكي.
سجل سولانكي الهدف الأول لتوتنهام بمساعدة انحراف الكرة عن مارك جيهي، قبل أن يسجل الهدف الثاني بضربة مقصية مذهلة.
- Getty
مانشستر سيتي منزعج من سلسلة قرارات مثيرة للجدل
انتهت المباراة المسلية بالتعادل، ليتراجع مانشستر سيتي بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر لدوري الدرجة الممتازة. ويرى البلوز أن جهودهم في السعي وراء اللقب تتعرض للتقويض بسبب عدد من القرارات المثيرة للجدل.
وقد اتخذت تقنية الفيديو المساعد (VAR) قرارات مهمة ضد مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد ووولفرهامبتون. ويعتقدون أن سولانكي ركل زميله في المنتخب الإنجليزي جيهي أثناء محاولته إعادة توتنهام إلى المباراة التي كانت على وشك أن تفلت من أيديهم.
تحدث رودري في مؤتمر صحفي بعد المباراة بصراحة عن مشاعر لاعبي سيتي. وقال لـ Stan Sport: "أعلم أننا فزنا كثيرًا وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن الحكم يجب أن يكون محايدًا، وبصراحة، هذا ليس عدلًا. هذا ليس عدلًا لأننا نعمل بجد في هذه المواقف، والآن بعد اتخاذ هذه القرارات، علينا المضي قدمًا. بالطبع عليك أن تعود، لكن في النهاية، عندما ينتهي كل شيء، نشعر بالإحباط لأن المخالفة واضحة جدًا. لقد ركل ساقه وبالطبع مع دفع الكرة، دخلت الكرة. علينا الانتباه إلى هذه التفاصيل الصغيرة وإلا سيكون الأمر صعبًا على الجميع لأن هذه الدوريات هكذا - الأمر يتعلق بالتفاصيل الصغيرة وكل شيء مهم، لذا أعتقد أن اليوم كان يومًا صعبًا جدًا بالنسبة لنا من هذه الناحية".
خطأ ضد سولانكي؟
وأضاف رودري عن سلسلة من الحظ السيئ على صعيد التحكيم: "لا أعرف كيف أشعر. الآن أرى الصور. على أرض الملعب لا ترى. إنها مخالفة واضحة في أول حركة للهدف. إنها مخالفة واضحة والفيديو موجود لسبب ما. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا، إنه الهدف الأول الذي سجلوه وربما لو لم يسجلوا الهدف، لكنا فزنا بالمباراة. إنها مباراة واحدة ومباراة أخرى وهذا غير ممكن. وبصراحة، أنا لا أتحدث أبدًا عن الحكام، فأنا أحترم عملهم كثيرًا، لكن عليهم الانتباه إلى هذه الأمور. لقد ركل ساقه. الأمر واضح جدًا، واضح جدًا. لقد توقع حركة ساق مارك، وهي مخالفة واضحة، لكن الأمر لا يقتصر على اليوم، بل على مباراتين أو ثلاث مباريات متتالية، ولا أعرف السبب بصراحة".
- (C)Getty images
مانشستر سيتي يواصل السعي وراء الألقاب على عدة جبهات
كما لم يكن جوارديولا راضياً عن أداء حكام المباراة ضد توتنهام. وقال عن الحادثة المثيرة للجدل التي شارك فيها سولانكي وجيهي: "مرة أخرى... هل رأيتم ذلك؟ لا شيء. لقد حدث ذلك مرة أخرى. ماذا يمكنني أن أقول؟ مارك يمتلك الكرة، وقد تعرض لركلة من الخلف، وهذا هدف. لا شيء. مرة أخرى".
وأضاف في حديثه إلى BBC Sport: "حسنًا، إذا فعلت ذلك مع مهاجم، فسيكون ذلك ركلة جزاء. أنا لست حكمًا. أمر مثير للاهتمام في الدوري الإنجليزي الممتاز".
يدخل مانشستر سيتي أسبوعًا مهمًا آخر في سعيه للفوز باللقب، حيث ستقام مباراة الإياب في نصف نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء. ثم يتوجه الفريق إلى أنفيلد يوم الأحد لمواجهة غريمه القديم ليفربول.
إعلان