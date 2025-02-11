بعدما سخر منه من قبل! .. رودري يتفاعل مع تهكم جمهور مانشستر سيتي على فينيسيوس جونيور

رودري يثير الجدل من المدرجات..

"معركة داخل المعركة".. هكذا يُمكن القول عن "صراع" الجناح فينيسيوس جونيور ومتوسط الميدان رودري هيرنانديز، في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في ذهاب "الملحق" المؤهل إلى دور ثمن النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

صراع فينيسيوس ورودري بدأ في أواخر عام 2024؛ عندما تحصل متوسط ميدان السيتزنس على جائزة "الكرة الذهبية"، متفوقًا على جناح ريال مدريد.

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وقاطع فينيسيوس ومسؤولو العملاق الإسباني، حفل "الكرة الذهبية"؛ وسط اتهامات بمجاملة رودري، قياسًا بأرقام موسم 2023-2024.