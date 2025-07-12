بين مشروع تشابي ألونسو الغامض وبريق مبابي الزائف .. رودريجو يبقى الضلع "المائل" في ريال مدريد وصفقة المليار تنقذ مستقبله!

الغموض يغلف مصير رودريجو بعدما بات خارج الصورة!

وصلت العلاقة بين رودريجو جويس لاعب ريال مدريد والنادي الملكي إلى مفترق طرق، بعد موسم ماضٍ كامل من تهميش دوره داخل الفريق، وبداية موسم غير مبشرة على الإطلاق للنجم البرازيلي مع وصول المدرب الجديد تشابي ألونسو بفلسفة تقضي تمامًا على آماله الكبرى.

رودريجو (24 عامًا) وصل إلى ريال مدريد في صيف 2019 وهو ابن الثامنة عشر قادمًا من سانتوس البرازيلي، كان على قدر تطلعات جماهير الملكي وكسب به الرئيس فلورنتينو بيريز الكثير من الرهانات.

لكنه الآن أصبح العنصر المنبوذ في هجوم النادي الملكي، بعدما تحدثت صحيفة "ماركا" في تقرير لها حول تفكيره في الرحيل بحثًا عن فرصة جديدة للمشاركة في ظل ندرتها داخل ريال مدريد، مع الهيمنة الواضحة للثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، وترحيب واضح من تشابي ألونسو بتلك الهيمنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والسؤال الآن، ما مصير رودريجو مع ريال مدريد في الموسم المقبل وهل الأفضل له الرحيل هذا الصيف، وهل سيكون الملكي مستفيدًا من وراء هذه الصفقة أم هناك حلول أخرى، كل ذلك نجيب عنه في السطور التالية...