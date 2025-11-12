روبياليس يكسر صمته: لن أعتذر لهيرموسو.. ولو كنت موجودًا لما طلبت المغرب نهائي المونديال في أرضها!

"نعم، لقد استأنفت الحكم (غرامة قدرها 10800 يورو، ومنعه من التواصل مع هيرموسو لمدة عام كامل). عندما يصدر حكم، علينا جميعًا واجب الامتثال له. نعتقد أن هذا ليس اعتداءً جنسيًا ولدينا الحق في استئنافه. كان هناك تعديل هائل، غير متناسب. تم تعميده على أنه (قبلة غير رضائية)، نحن في فترة الاستراحة. يجب أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. يجب أن تكون هناك نية جنسية في القبلة. يجب أن يكون ذلك مصنّفًا في الحكم. لدينا حججنا للقول إنه كان هناك فعل خاطئ ولكن ليس جريمة".

"القبلة كانت غير موفقة، لم أكن بحالة جيدة. ومن هناك إلى كل ما تم افتعاله بطريقة مبالغ فيها، مشوهة، ودُفعت إلى أقصى درجة... مع مصالح معينة. إنه أكثر مما تستحقه. أنا متمسك بموقفي. أطلب العفو. كرئيس، كان يجب أن أكون أكثر هدوءًا، أكثر مؤسسية. أنا لا أطلب العفو من جيني هيرموسو لأنني سألتها وهي قالت لي 'حسنًا'. جيني وأنا نعلم أن ما يقوله الحكم ليس (الصحيح). لن أغير شهادتي الأولى كما فعلت هي. كانت قبلة عاطفية، بدون أي دلالة جنسية. كانت جيني صديقة جيدة، أضاعت ركلة جزاء... ساعدتنا كثيرًا في إعادة بناء الفريق. كانت جيني صديقتي".