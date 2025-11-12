AFP
روبياليس يكسر صمته: لن أعتذر لهيرموسو.. ولو كنت موجودًا لما طلبت المغرب نهائي المونديال في أرضها!
الاستئناف ضد حكم الإدانة
"نعم، لقد استأنفت الحكم (غرامة قدرها 10800 يورو، ومنعه من التواصل مع هيرموسو لمدة عام كامل). عندما يصدر حكم، علينا جميعًا واجب الامتثال له. نعتقد أن هذا ليس اعتداءً جنسيًا ولدينا الحق في استئنافه. كان هناك تعديل هائل، غير متناسب. تم تعميده على أنه (قبلة غير رضائية)، نحن في فترة الاستراحة. يجب أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. يجب أن تكون هناك نية جنسية في القبلة. يجب أن يكون ذلك مصنّفًا في الحكم. لدينا حججنا للقول إنه كان هناك فعل خاطئ ولكن ليس جريمة".
"القبلة كانت غير موفقة، لم أكن بحالة جيدة. ومن هناك إلى كل ما تم افتعاله بطريقة مبالغ فيها، مشوهة، ودُفعت إلى أقصى درجة... مع مصالح معينة. إنه أكثر مما تستحقه. أنا متمسك بموقفي. أطلب العفو. كرئيس، كان يجب أن أكون أكثر هدوءًا، أكثر مؤسسية. أنا لا أطلب العفو من جيني هيرموسو لأنني سألتها وهي قالت لي 'حسنًا'. جيني وأنا نعلم أن ما يقوله الحكم ليس (الصحيح). لن أغير شهادتي الأولى كما فعلت هي. كانت قبلة عاطفية، بدون أي دلالة جنسية. كانت جيني صديقة جيدة، أضاعت ركلة جزاء... ساعدتنا كثيرًا في إعادة بناء الفريق. كانت جيني صديقتي".
الضغط السياسي أثر في القضية
"رأيت تحركًا فوريًا من اليسار المتطرف في هذا البلد. مع تغيير فوري في السيناريو. بيدرو سانشيز رئيس الوزراء لكي يتم تنصيبه كان بحاجة لمساعدة الانفصاليين وكان عليه أن يمنحهم العفو. ناسبه الأمر للحديث عن شيء آخر. لقد كانت ستارة دخان. وسائل الإعلام التي تتلقى مبالغ كبيرة من رابطة الدوري هاجمتني. رأيت أن اليسار المتطرف يرفع قضية ثانوية إلى أقصى درجة... لقد استهدفوني بوضوح".
"لدي رسائل واتساب من عدة لاعبات. من أمهات اللاعبات، من الجهاز الفني... كل الذين كانوا لاحقًا في وضع صعب واضطروا للذهاب مع هذا التيار، كانوا يمنحونني التشجيع. في اليوم السابق للجمعية، كان لويس دي لا فوينتي (مدرب منتخب إسبانيا للرجال) طوال اليوم في المكتب. رافائيل لوزان (رئيس الاتحاد الإسباني الحالي) قال لي بعد فترة وجيزة إنني إذا احتجت أي شيء، فهو موجود. لاحقًا قال أشياء مختلفة. لقد كذب بوضوح. لقد تعلمت أن هناك أناسًا موجودون دائمًا وأناسًا لا تتوقعهم يسألونك ماذا تحتاج، وآخرون يهربون. أعتقد أن دي لا فوينتي يجب أن يُقيّم بعمله كمدرب. هو يعرف تمامًا ما قدمه معي. كنت سأتصرف بطريقة أخرى. هذا شيء بيني وبينه".
"لقد طلبوا رأس خورخي فيلدا (مدرب منتخب السيدات) ولم أعطهم إياه. خورخي مر بوقت عصيب جدًا. لن أقول إلى أي مدى لأنها مسألة تخص عائلته. عندما فازوا باللقب، استدار خورخي ونظر إلى زوجته وإلينا وأهداه لنا. في تلك اللحظة شعرت بشيء عبرت عنه بطريقة بذيئة جدًا. لم يكن موجهًا ضد أي شخص. كانت طريقة لقول مبروك له ولكنني أخطأت".
الاستقالة.. ومونديال 2030
"لقد أخبرني وسيط من وزير الدولة للرياضة أنني إذا لم أستقل، سيتم طرد فريقي بالكامل. وأنهم سيتحدثون مع الفيفا وسيتدخلون على المستوى المدني وما يلزم للذهاب ضدي وضد فريقي بالكامل. فعلت ذلك من أجل مجموعة الأشخاص الذين كانوا يتبعونني. لهذا السبب استقلت".
وختم: "لو كنت موجودًا في رئاسة الاتحاد الإسباني، نهائي كأس العالم 2030 لن يُلعب في المغرب. أضمن لك ذلك. رئيس الاتحاد المغربي لم يكن ليطرح الأمر عليّ حتى".
الحرب مع خافيير تيباس
"اقرأوا الكتاب وسترون الأكاذيب التي يستطيع تيباس (رئيس رابطة الليجا) نشرها. التوتر الذي تعرضت له... لم آخذ سنتًا واحدًا. لا أعرف أحدًا واجه ما أواجهه أنا، بالوثائق. قصة كأس السوبر تبدأ بخبر كاذب. المتهمون لديهم الحق في قرينة البراءة. عندما رحلت أنا، تم وضع سجادة لصفقة CVC، لمباراة ميامي... من الأسهل كثيرًا أن يكون لديك رئيس مثل رافائيل لوزان، الذي يقول نعم لكل شيء... إنه الاستسلام لتيباس. لوزان دخل بالمفاتيح ليفعل كل شيء لصالح الرابطة. ما يخص CVC يبدو لي فاضحًا، لقد قلت ذلك بالفعل. يهمه التواجد، وليس العمل من أجل الاتحاد. من الواضح أنه اتفق مع تيباس".
"لقد تلقيت أكثر من 100 شكوى من خافيير تيباس وفي جميعها ثبت أنني تصرفت بأمانة. لا توجد أي عمولات. لقد أخذوا هاتفي، لديهم رسائل الواتساب الخاصة بي. قلت ذلك من قبل وأقوله الآن: لم أحصل على عمولة قط. لقد منعت البعض من فعل ذلك. هذا سيظهر في النهاية. حقوق البث التلفزيوني لا تُباع، بل تُطرح في مزاد".
