أحمد فرهود

روبن نيفيش ومالكوم ضد النجمة .. لا حديث عن المنشطات الآن وثنائي الهلال قد يتحول لـ"مادة ساخرة" بين النصراويين رغم الانتصار

واحدة من المباريات غير الجيدة لثنائي الهلال..

قبل أسبوع من الآن.. شن اثنان من نجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم، "حملة سخرية" ضد نادي النصر؛ وذلك على هامش الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

هذا الثنائي الهلالي الذي سخر من النصر؛ هما متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

نيفيش ومالكوم نشرا عبر حسابتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، رموزًا تعبيرية ساخرة؛ بعد احتساب "ركلة جزاء" مثيرة للجدل لمصلحة النصر ضد نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

"الركلة الجزائية" التي اُحتسِبت للنصر ضد الفيحاء؛ سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 90+14.

المهم.. بعد 7 أيام فقط من هذه الأزمة؛ قد تصبح الفرصة مُتاحة أمام النصراويين الآن، لرد الصفعة إلى الثنائي الهلالي.

    مستوى "متوسط" من روبن نيفيش ومالكوم دي أوليفيرا ضد النجمة

    قدّم البرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، مستوى "متوسط" في مباراة فريقهما الهلال ضد نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    مالكوم كان بطيئًا على غير المُعتاد، سواء في الحركة أو القرارات فوق أرضية الملعب؛ وهو ما ظهر في إهداره بعض الفرص السهلة، خاصة في الشوط الأول.

    مثلًا.. سنحت للنجم البرازيلي فرصة الانفراد بحارس النجمة ومن ثم التسديد؛ ولكنه اتخذ قرارًا معاكسًا بالتمرير إلى زميله ومواطنه ماركوس ليوناردو، ما أدى إلى قطع الكرة.

    هذه اللقطة أثارت "جنون" الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ والذي استغرب من قرار مالكوم المفاجئ، بالتمرير بدلًا من التقدم والتسديد.

    وبخلاف هذه اللقطة.. وضح أن مالكوم ليس جاهزًا بنسبة 100%؛ خاصة بعد الآلام التي شعر بها في الأيام الماضية، على مستوى الكاحل تحديدًا.

    أما نيفيش.. ورغم أنه لم يكن سيئًا جدًا، ولكنه أيضًا لم يظهر بالمستوى المعهود عنه ضد النجمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بعض القرارات الخاطئة؛ ومنها إصراره على تنفيذ "الركلات الركنية" صوب المرمى مباشرة.

    * ثانيًا: تحركات وتمركز غير جيد في بعض اللقطات؛ ومنها الهدف الذي سجله بـ"الخطأ في مرماه".

    نعم.. النجم البرتغالي ليس مسؤولًا كليًا على الهدف الذي سجله بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقة 60 من عمر المواجهة ضد النجمة؛ حيث يشترك معه الحارس المغربي ياسين بونو، في هذا الأمر.

    بونو فشل في إبعاد العرضية؛ حيث مرت من يده بشكلٍ غريب، لتصطدم بنيفيش وتسكن داخل الشباك.

    مالكوم دي أوليفيرا.. لا مجال للحديث عن المنشطات الآن!

    وما ذكرناه في السطور الماضية، فيه أمرين مهمين بالنسبة لحالة النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تبرئة مالكوم من اتهامات تناول المنشطات.

    * ثانيًا: توريط مدرب الهلال سيموني إنزاجي على طريقة سلفه جورج جيسوس.

    وبخصوص النقطة الأولى.. حاول البعض في الأيام الماضية؛ وتحديدًا بعد مباراة الهلال والغرافة القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة"، التشكيك في سبب غياب مالكوم.

    وزعم البعض - دون أي أدلة واضحة - بأن غياب مالكوم عن مباراة الغرافة؛ جاء للتهرب من كشف المنشطات الذي يخضع له اللاعبين، عقب المباريات القارية.

    لكن.. جاءت مباراة الهلال والنجمة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لتؤكد استحالة هذا الأمر، بعد رؤيتنا الحالة البدنية والفنية المتوسطة للغاية للنجم البرازيلي.

    حالة مالكوم كما ذكرنا في السطور الماضية، قد تكون بسبب عدم جاهزية اللاعب 100% ومعاناته من الإصابة؛ وهو الأمر الذي قد يورط إنزاجي، على طريقة مدرب الهلال السابق والنصر حاليًا جورج جيسوس.

    جيسوس واجه اتهامات بإشراك نجوم الهلال في الموسم الماضي 2024-2025، وهم مصابين وغير جاهزين بدنيًا؛ ما أدى إلى تدميرهم تمامًا، مثلما حدث مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

    ويبقى السؤال الآن.. "هل غامر إنزاجي بالفعل بلعب مالكوم دقائق المباراة كاملة ضد نادي النجمة رغم عدم جاهزيته؟!".

    روبن نيفيش.. عندما أنقذه القدر في مباراة الهلال والنجمة

    الآن.. علينا أن ننتقل بحديثنا إلى النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ والذي كان من الممكن أن يتحوّل لـ"مادة ساخرة" بين جمهور النصر، لولا أن القدر رحمه نوعًا ما.

    نيفيش سجل هدفًا بـ"الخطأ في مرماه" كما ذكرنا؛ وذلك خلال مباراة الهلال ضد النجمة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    إلا أنه بعدها مباشرة تمكن متوسط الميدان البرتغالي، من تسجيل هدف لمصلحة الهلال؛ وذلك من "ركلة حرة مباشر"، في الدقيقة 78.

    ولعب الحظ دورًا كبيرًا جدًا في هذا الهدف؛ حيث اصطدمت تسديدة نيفيش برأس لاعب النجمة عبدالإله الشمري، قبل أن تسكن داخل الشباك.

    وساهم هذا الهدف في فوز الهلال (4-2) على النجمة، وبصعوبة شديدة للغاية؛ حيث قال نيفيش نفسه: "كنت محظوظًا بالتسجيل؛ لكن حتى الهدف الذي أحرزته بـ(الخطأ في مرمى فريقي)، أمر يحدث في عالم كرة القدم".

    وأشار نيفيش إلى أن لقطة الهدف العكسي الذي سجله في مرماه بـ"الخطأ"، حدثت في أجزاء من الثانية؛ حيث لم يستطع أن يقرأ الكرة، وأنها ستمر من يد زميله الحارس المغربي ياسين بونو.

    رغم الفوز.. نيفيش ومالكوم لا يزالا في خطر أمام النصراويين

    الخلاصة من كل ما سبق.. هو أنه حتى مع فوز الهلال (4-2) على نادي النجمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ سيكون بإمكان النصر، أن يرد الصفعة للثنائي روبن نيفيش ومالكوم دي أوليفيرا.

    نعم.. نيفيش ومالكوم اللذين سخرا من النصر قبل أيامٍ قليلة للغاية، كادا أن يورطا الهلال في مباراة سهلة على الورق، ضد فريق النجمة الأول لكرة القدم.

    النجمة خسر في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ورغم ذلك كاد أن يخطف ولو نقطة واحدة أمام الهلال، في الأسبوع الثامن.

    لذلك.. من المنطقي أن يتم الحديث عن أن نيفيش ومالكوم، عليهما أن يركزا داخل المستطيل الأخضر؛ بدلًا من أن ينشغلا بـ"السخرية" من النصر، أو أمور خارجية أخرى.

    وخاصة مالكوم.. واجب عليه الآن أن يركز في الشفاء من الآلام التي عانى منها، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وأن يستعيد كامل جاهزيته البدنية والفنية.

    ولا خلاف على أداء الثنائي البرتغالي والبرازيلي "المميز"؛ لكن أحيانًا عندما يكون تركيز أي لاعب في أشياء خارج المستطيل الأخضر، فإنه يرتكب الأخطاء داخل الملعب بالفعل.

    هذا قد يكون هو ما حدث مع روبن نيفيش ومالكوم دي أوليفيرا؛ خاصة أنهما تعرضا لهجومٍ عنيف من البعض عقب أزمتهما مع النصر، مع اتهامهما بمحاولة تشويه صورة المشروع الرياضي في المملكة العربية السعودية.