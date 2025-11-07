روبن نيفيش ومالكوم ضد النجمة .. لا حديث عن المنشطات الآن وثنائي الهلال قد يتحول لـ"مادة ساخرة" بين النصراويين رغم الانتصار

قدّم البرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، مستوى "متوسط" في مباراة فريقهما الهلال ضد نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

مالكوم كان بطيئًا على غير المُعتاد، سواء في الحركة أو القرارات فوق أرضية الملعب؛ وهو ما ظهر في إهداره بعض الفرص السهلة، خاصة في الشوط الأول.

مثلًا.. سنحت للنجم البرازيلي فرصة الانفراد بحارس النجمة ومن ثم التسديد؛ ولكنه اتخذ قرارًا معاكسًا بالتمرير إلى زميله ومواطنه ماركوس ليوناردو، ما أدى إلى قطع الكرة.

هذه اللقطة أثارت "جنون" الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ والذي استغرب من قرار مالكوم المفاجئ، بالتمرير بدلًا من التقدم والتسديد.

وبخلاف هذه اللقطة.. وضح أن مالكوم ليس جاهزًا بنسبة 100%؛ خاصة بعد الآلام التي شعر بها في الأيام الماضية، على مستوى الكاحل تحديدًا.

أما نيفيش.. ورغم أنه لم يكن سيئًا جدًا، ولكنه أيضًا لم يظهر بالمستوى المعهود عنه ضد النجمة؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: بعض القرارات الخاطئة؛ ومنها إصراره على تنفيذ "الركلات الركنية" صوب المرمى مباشرة.

* ثانيًا: تحركات وتمركز غير جيد في بعض اللقطات؛ ومنها الهدف الذي سجله بـ"الخطأ في مرماه".

نعم.. النجم البرتغالي ليس مسؤولًا كليًا على الهدف الذي سجله بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقة 60 من عمر المواجهة ضد النجمة؛ حيث يشترك معه الحارس المغربي ياسين بونو، في هذا الأمر.

بونو فشل في إبعاد العرضية؛ حيث مرت من يده بشكلٍ غريب، لتصطدم بنيفيش وتسكن داخل الشباك.