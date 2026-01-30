Getty Images Sport
بعد أنباء الاتفاق مع الهلال .. الكشف عن كواليس مفاوضات نيفيش مع مانشستر يونايتد
نيفيش في مفاوضات متقدمة بشأن البقاء في السعودية
واجهت مساعي مانشستر يونايتد لتعزيز خط الوسط عقبة حاسمة، حيث ادعى فابريزيو رومانو أن نيفيش على وشك الالتزام بمستقبله مع الهلال. كان قائد وولفرهامبتون السابق مرتبطًا بشدة بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر، حيث طالما تم الترويج لأولد ترافورد كوجهة محتملة.
ومع ذلك، تبددت الآمال في رؤية النجم البرتغالي يرتدي قميص مانشستر يونايتد. في حديثه على قناته على YouTube، كشف رومانو أن نيفيش يدخل الآن في "مفاوضات متقدمة" لتوقيع عقد مربح لمدة ثلاث سنوات مع بطل الدوري السعودي للمحترفين.
هذا الخبر يقضي فعليًا على أي احتمال متبقي لانتقاله إلى مانشستر في آخر يوم من فترة الانتقالات، مما يجبر فريق التعاقدات في النادي على البحث في أماكن أخرى أو التمسك بخياراته الحالية حتى الصيف.
أجرى يونايتد محادثات لكنه فشل في تقديم عرض
سيتفاقم إحباط مشجعي مانشستر يونايتد بعد الكشف عن أن النادي كان يجري حوارات نشطة مع معسكر نيفيش قبل أسابيع قليلة. كشف رومانو أن مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا محادثات مع الوكيل جورج مينديش في نهاية ديسمبر لاستكشاف جدوى الصفقة. ومع ذلك، على الرغم من الاهتمام الأولي، لم يقدم الشياطين الحمر "أي عرض أو اقتراح رسمي"، مما أتاح للهلال الوقت لإقناع نجمه بالبقاء.
يبدو أنه على الرغم من أن نيفيش كان خيارًا متاحًا، إلا أن استراتيجية الانتقالات الجديدة للنادي في ظل نظام INEOS والمدير الفني مايكل كاريك أعطت الأولوية للحذر على الإنفاق المكلف في يناير. أثبت هذا التردد أنه كان حاسمًا، حيث يبدو أن نيفيش مقتنع بالمشروع والحزمة المالية المعروضة عليه في الهلال.
وأضاف رومانو أن نيفيش "حريص جدًا" على التوقيع، ولا يتبقى سوى بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب تسويتها بين الطرفين.
محادثات مع يوفنتوس "جارية" بخصوص زيركسي
لزيادة صعوبة الموقف، قد يفقد مانشستر يونايتد مهاجمًا دون أن يجلب أي لاعب بديل. تشير تقارير من إيطاليا إلى أن جوشوا زيركسي قد يكون في طريقه للرحيل، حيث أطلق يوفنتوس محاولة متأخرة للتعاقد مع المهاجم الهولندي على سبيل الإعارة.
ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" مؤخرًا أنه عاد إلى دائرة اهتمامهم بعد أن خفف مانشستر يونايتد من موقفه بشأن الاحتفاظ به بعد انتهاء موعد الانتقالات، بينما تزعم صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن المفاوضات جارية بين عملاق الدوري الإيطالي ومانشستر يونايتد بشأن صفقة إعارة مباشرة حتى نهاية الموسم. يوفنتوس في حاجة ماسة إلى تعزيز خط الهجوم ويرى في زيركسي، الذي تألق في إيطاليا مع بولونيا، خيارًا منخفض المخاطر لتعزيز خط هجومه.
كافح زيركسي لترسيخ مكانه في التشكيلة الأساسية في أولد ترافورد، حيث لعب في الغالب كبديل للمهاجمين الأساسيين. ومع ذلك، فإن السماح برحيله دون بديل سيترك كاريك في موقف خطير بسبب نقص العمق في خط الهجوم، وهي مغامرة قد تأتي بنتائج عكسية مع اشتداد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.
نافذة هادئة تجهز لإصلاحات الصيف
انهيار صفقة نيفيش واحتمال رحيل زيركسي يرسمان صورة لفترة انتقالات تتسم بالضبط أكثر من الطموح. وبصرف النظر عن انتقال الشاب هاري أماس إلى نورويتش سيتي على سبيل الإعارة، كان الشهر هادئًا في كارينجتون.
فشل التعاقد مع نيفيش يشير إلى أن مانشستر يونايتد يحتفظ بقوته من أجل إجراء تغييرات كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية. مع استقرار الهيكل المالك الجديد، يبدو أن النادي مستعد للتضحية بالتعديلات قصيرة المدى لصالح نهج أكثر حذراً في نهاية الموسم. ومع ذلك، بالنسبة للجماهير التي تأمل في شرارة تشعل حماسها لدوري أبطال أوروبا، فإن خبر بقاء هدفهم الرئيسي في خط الوسط في السعودية سيكون خيبة أمل مريرة.
