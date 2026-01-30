فيديو | إنزاجي يكشف سر تسديد سالم الدوسري لركلة القادسية .. ونيفيش: لا نلعب وحدنا بدوري روشن "ما قبل 20 سنة"

كشف سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال، السر وراء تغيير منفذ ركلات الجزاء خلال مباراة القادسية، بالمواجهة التي أقيمت بين الفريقين، أمس، الخميس، في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

الزعيم حل ضيفًا على القادسية، في قمة مثيرة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليخسر الفريق نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.

المبادرة الأولى كانت من نصيب الضيوف، حيث هدف أكثر من رائع للبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك الأوروجواياني ناهيتان نانديز التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين فقط.

وأضاف المكسيكي جوليان كينيونيس الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 76، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل للهلال بهدف في الدقيقة الـ90.