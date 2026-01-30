Goal.com
Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | إنزاجي يكشف سر تسديد سالم الدوسري لركلة القادسية .. ونيفيش: لا نلعب وحدنا بدوري روشن "ما قبل 20 سنة"

لاعب الوسط البرتغالي يؤمن بضرورة التحسن في الكرات الثابتة

كشف سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال، السر وراء تغيير منفذ ركلات الجزاء خلال مباراة القادسية، بالمواجهة التي أقيمت بين الفريقين، أمس، الخميس، في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

الزعيم حل ضيفًا على القادسية، في قمة مثيرة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليخسر الفريق نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.

المبادرة الأولى كانت من نصيب الضيوف، حيث هدف أكثر من رائع للبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك الأوروجواياني ناهيتان نانديز التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين فقط.

وأضاف المكسيكي جوليان كينيونيس الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 76، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل للهلال بهدف في الدقيقة الـ90.

  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما هي القصة؟

    الهلال كان متعادلًا بهدف لكل فريق في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، وأتيحت له فرصة للتقدم من ركلة جزاء تصدى لها سالم الدوسري بدلًا من زميله البرتغالي روبن نيفيش.

    اللقطة أثارت العديد من التساؤلات، خاصة وأن نيفيش كان يقدم مباراة جيدة، ونجح في تسجيل هدفًا رائعًا للهلال في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

    الأسوأ هنا أن الركلة ضاعت ولم ينجح نجم الهلال في تسجيلها، قبل أن يحرز القادسية هدفًا ثانيًا، ولكن الدوسري عاد لإصلاح الأمور في اللحظات الأخيرة بتسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة 2/2.

  • السر وراء التغيير

    سيموني إنزاجي جلس في المؤتمر الصحفي للمباراة للحديث عن سبب تغيير مسدد ركلات الجزاء، ليجيب على تساؤل أحد الصحفيين:"القرار جاء من اللاعبين، المسدد الرئيسي هو روبن نيفيش، بعدها لدينا سالم الدوسري وماركوس ليوناردو".

    وأضاف:"سالم وماركوس يسددان الركلات بطريقة مميزة كما شاهدنا في المباراة الأخيرة أمام النصر، سالم سدد بشكل طبيعي".

    وتابع:"للأسف هذا هو الحال، ركلات الجزاء قد يتم إهدارها أحيانًا ولا توجد مشكلة في ذلك، كما يجب الإشادة بحارس مرماهم أيضًا".

  • تعليق روبن نيفيش على التعادل

    وفي سياق منفصل قال نيفيش بعد الاكتفاء بالتعادل ضد القادسية:"كانت مباراة صعبة، بدأنا اللقاء بشكل جيد جدًا، استقبلنا الهدف من أول فرصة لهم، ثم مرة أخرى من ركلة ركنية".

    وأوضح:"علينا أن نعمل على هذا الأمر، لأن كل النقاط التي خسرناها في هذا الدوري كانت من ركلات ثابتة، ونحتاج للعمل على حل هذه المشكلة، وأعتقد أننا استحقينا الفوز اليوم لأننا لعبنا بشكل جيد جدًا".

    وأما عن اهتزاز شباك الهلال مرة أخرى وإمكانية وجود مشكلة دفاعية:"هل نلعب وحدنا في الملعب؟ نحاول القيام بأفضل ما لدينا ولكن الفرق الأخرى لديها جودة في خط الهجوم أيضًا، نحتاج للتطور في الكرات الثابتة، ولكن هذه المسابقة ليست كما كانت عليه منذ 20 سنة".

  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 4 تعادلات، في 18 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 32.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

