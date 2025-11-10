"رغم الاتفاق على كافة التفاصيل لتمديد العقد" .. وكيل أعمال روبن نيفيش يفاجئ الهلال بقرار جديد

نجح مسؤولو نادي الهلال في التجديد مع عددٍ من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سواء المحليين أو الأجانب؛ والذين كان من المقرر أن تنتهي عقودهم، بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

على رأس هؤلاء النجوم الهلاليين، الذين تم التجديد معهم بشكلٍ رسمي؛ الحارس المغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

لكن.. يبقى هُناك اسم كبير ومهم للغاية في صفوف الهلال، لم يتم تجديد عقده حتى الآن؛ وهو البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.