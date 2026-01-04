ruben neves GFXGOAL GFX
منظومة متكاملة واستفادة أخرى من فابينيو .. روبن نيفيش وثورة تكتيكية منتظرة مع الاتحاد!

نيفيش قد يفاجئ الجميع ويرتدي قميص الاتحاد بداية من الموسم المقبل

فتح الاتحاد باب المفاوضات مع النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، من أجل التعاقد معه، مستغلًا دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، من أجل الانتقال له في نهاية الموسم، ولكن كيف سيكون شكل الاتحاد إذا تمت هذه الصفقة؟

وفي عالم كرة القدم يُعد خط الوسط هو حجر الأساس في أي تشكيل، وفي حالة انضمام نيفيش إلى الاتحاد، سيشكل ثلاثية قويًا للغاية رفقة البرازيلي فابينيو والفرنسي نجولو كانتي.

هذا الثلاثي، رغم تشابه مراكزهم ظاهريًا، إلا أن اختلاف خصائصهم الفنية والتكتيكية يفتح الباب أمام توليفة نادرة قادرة على السيطرة الكاملة على وسط الملعب، سواء في الاستحواذ أو في التحولات الدفاعية والهجومية.

كما أن تواجد نيفيش سيمنح الاتحاد الكثير من الخيارات التكتيكية داخل الملعب، والعديد من الأمور التي يجب أن نتحدث عنها خلال السطور التالية..

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    روبن نيفيش .. العقل المدبر لوسط الملعب

    يُعتبر روبن نيفيش واحدًا من أبرز لاعبي وسط الملعب في الكرة السعودية حاليًا، حيث يجمع بين الذكاء التكتيكي والتحكم في إيقاع المباراة. 

    اللاعب البرتغالي يتميز بقدرته على قراءة اللعب بدقة، ويمتلك رؤية ممتازة تسمح له بتنظيم الهجمات من العمق، سواء عبر التمريرات القصيرة للحفاظ على الاستحواذ أو التمريرات الطولية لكسر خطوط الدفاع.

    نيفيش لا يقتصر دوره على البناء فقط، بل يساهم أيضًا في الجانب الدفاعي، من خلال قطع التمريرات والتواجد الذكي في الأماكن الحساسة لمنع الهجمات قبل أن تتطور.

    كما يتمتع بخطورة هجومية من خلال التسديدات القوية من خارج المنطقة، مما يجعله تهديدًا دائمًا على المرمى المنافس.

    وجود نيفيش في وسط الملعب يمنح الفريق سيطرة متوازنة على الكرة، استقرارًا تكتيكيًا، وحلولًا هجومية متنوعة، ليكون بذلك حجر الزاوية الذي يبني عليه أي فريق خططه في وسط الملعب.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    منظومة خط وسط متكاملة

    في حال اعتماد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو على تشكيل مثل 4-3-3 أو 3-5-2، يمكن توظيف الثلاثي فابينيو، نجولو كانتي، وروبن نيفيش بطريقة تبرز أفضل ما لديهم، لتقديم نموذج متكامل للسيطرة على وسط الملعب.

    فابينيو يتولى دور الارتكاز الصريح (رقم 6)، حيث يعمل كحارس أمام خط الدفاع، يتمركز بذكاء ويغلق المساحات، مع تعطيل هجمات الخصم قبل اكتمالها، وتمريراته البسيطة والمنظمة تمنح الفريق استقرارًا دائمًا، وتتيح لزملائه التقدم بأمان دون القلق من الثغرات الخلفية.

    أما نجولو كانتي فيلعب دور لاعب الوسط الديناميكي (Box to Box)، المحرك الحقيقي للفريق، الذي لا يتوقف عن التحرك بين الخطوط، يمارس الضغط على حامل الكرة، يستعيد الكرات، ويدعم الهجوم فور التحول، ليصبح حلقة الوصل الأساسية بين الدفاع وصناعة الفرص.

    بينما روبن نيفيش يشغل دور صانع الإيقاع من العمق، العقل المدبر للمنظومة، الذي يتسلم الكرة تحت الضغط، ويغير اتجاه اللعب بتمريراته الطولية، ويمنح الفريق خيارات هجومية متعددة، إلى جانب قدرته المعروفة على التسديد من خارج المنطقة، ما يشكل تهديدًا دائمًا على مرمى المنافس.

    وجود هذا الثلاثي يمنح الفريق قدرة نادرة على التحكم في نسق المباراة، حيث يحدد نيفيش متى يهدأ اللعب ومتى يتسارع، ويفرض كانتي ضغطًا مستمرًا يخنق الخصم ويمنعه من البناء، ويؤمن فابينيو الخلفية ويمنع أي اختراق مفاجئ.وبالتالي، يتحول الفريق إلى كيان يصعب اختراقه، ويستعيد الكرة في مناطق متقدمة دون المساس بتوازن الأداء، ما يمنح مدرب الفريق مرونة تكتيكية كبيرة، ويجعل خط وسط الفريق قوة صلبة لا يمكن تجاوزه.

  • Al-Hilal v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خيارات تكتيكية إضافية داخل الملعب

    تواجد نيفيش في خط وسط الاتحاد، سيجعل كونسيساو أمامه العديد من الخيارات التكتيكية، أبرزها سيكون من المتاح استخدام فابينيو في مركز قلب الدفاع.

    الاتحاد عانى على المستوى الدفاعي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعله يلجأ إلى الاستعانة بخدمات فابينيو في مركز قلب الدفاع، وهو المركز الذي أجاد فيه بشكل كبير.

    وفي حالة إبقاء فابينيو بجانب كانتي ونيفيش، ستخدم تلك الطريقة كونسيساو بشكل كبير، الذي يعتمد بشكل أساسي في طريقته على الاختراق من الجانبين الأيمن والأيسر، لأن تواجد الثلاثي سيمنح الحرية للجناحين والظهيرين بالتحرك بحرية، في ظل وجود خط وسط يستطيع أن يُغطي المساحات التي ستتخلف ورائهم.

    هذا بالإضافة إلى خط الهجوم الذي يتواجد فيه كريم بنزيما، الذي سيجد دعمًا كبيرًا من جانب خط الوسط، سواء بتمريرات نيفيش المتقنة التي قد تجعله في مواجهة مع حراس الخصوم، أو حتى بانطلاقات نجولو كانتي التي تُشكل الخطورة على المرمى.

  • نجوم سبقوا نيفيش بالانتقال من الهلال إلى الاتحاد

    في حالة انتقال روبن نيفيش من الهلال إلى الاتحاد، لن يكون أول لاعب يفعل هذا الأمر، بل هناك العديد من اللاعبين الذين سبقوه في تلك الخطوة.

    أحمد الفريدي: في شتاء 2013 نجح الاتحاد في ضم لاعب وسط الهلال المتألق، من أجل مصالحة الجمهور، بعد الإخفاق في دوري أبطال آسيا وقتها، وحسم التعاقد مع الفريدي مقابل 30 مليون ريال سعودي، ليكون واحدًا من أكبر الصفقات بين الناديين، والتي جاءت بدعم من أحد أعضاء الشرف في النادي الجداوي وقتها.

    سيرجيو ريكاردو: في موسم 199-2000، استطاع الهلال أن يتعاقد مع ريكاردو، حيث قاد الزعيم لتحقيق بطولة آسيا بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" أمام جوبيلو إيتواتا الياباي، ثم ساهم في تحقيق لقب كأس ولي العهد بتسجيله في مرمى الشباب، ولكن بعدها بعام استطاع الاتحاد في التعاقد مع سيرجيو، ليُساهم في تتويجه بلقب الدوري السودي مرتين بالإضافة كأس ولي العهد.

    أحمد بهجا: بعد أن تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم 1994، تعاقد معه الهلال ليتألق بقميصه ويحصد بطولتي كأس ولي العهد والبطولة العربية، وبعد عامين تعاقد الاتحاد مع بهجا ليتألق معه ويحقق ثلاثية محلية تاريخية في عام 1997، بالإضافة إلى الرباعية التاريخية عام 1999 بتحقيق بطلتين محليتين وواحدة خليجية بالإضافة إلى كأس الكؤوس الآسيوية.

