مستغلًا علاقة وكيله بثلاثي الفريق .. الاتحاد يبدأ التفاوض مع روبن نيفيش لضمه من الهلال!

شهد مشوار فريق الهلال الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي 2025-2026 تباينًا في المستوى خلال بدايته، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن ينجح الفريق في استعادة توازنه وتقديم مستويات قوية في مختلف البطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال 10 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين، ليؤكد دخوله بقوة في سباق المنافسة على اللقب مع تقدم الجولات.
قاريًا، واصل الزعيم تألقه اللافت في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري، مسجلًا 6 انتصارات متتالية عززت حظوظه في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.
كما نجح الهلال في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأهلي في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، في ظل التنافس التاريخي بين الفريقين.
ويأتي هذا الاستقرار الفني مؤخرًا رغم البداية المتذبذبة لإنزاجي مع الفريق محليًا، وهو ما بدا لافتًا خاصة في ظل الظهور القوي للهلال خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وكان إنزاجي قد استهل مهمته مع الهلال من بوابة كأس العالم للأندية، حيث قاد الفريق لتحقيق نتائج تاريخية، أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي، قبل الوصول إلى الدور ربع النهائي في مشاركة حظيت بإشادة واسعة.
وبالأرقام، قاد سيموني إنزاجي الهلال في 24 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، حقق خلالها 19 فوزًا مقابل 4 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة فقط، فيما سجل الفريق تحت قيادته 56 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، في مؤشر واضح على التطور الفني والاستقرار الذي يعيشه الفريق مؤخرًا.