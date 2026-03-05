AFP
روبرت ليفاندوفسكي يكسر أخيرًا صمته بشأن وضع عقده مع برشلونة وسط شائعات عن انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم
الصبر في مواجهة الضغط
"الشيء الجيد هو أنني لا أشعر بأي ضغط"، أوضح ليفاندوفسكي في مقابلة جديدة مع قناة سكاي سبورتس. "في سن الثلاثين أو قبل ذلك ببضع سنوات، سيكون هذا الشعور مختلفًا... لكن في الوقت الحالي، لست مضطرًا إلى معرفة ذلك. أنا صبور. سأمنح نفسي حوالي ثلاثة أشهر لأقرر ما أريد أن أفعله. أنا، أنا فقط".
تحدي جديد في دوري MLS على الأبواب؟
على الرغم من رضاه عن الدوري الإسباني، إلا أن اللاعب المخضرم ارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتشير التقارير إلى أن فريق شيكاغو فاير يتصدر السباق للتعاقد معه في صفقة انتقال مجانية. وفي معرض حديثه عن الانتقالات التي كادت أن تتم في الماضي، بما في ذلك انتقاله إلى بلاكبيرن الذي أفسدته سحابة الرماد البركاني واهتمام المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، أضاف ليفاندوفسكي: "في ذلك الوقت، عندما كنت في دورتموند، لم يسمحوا لي بالرحيل... ولكن في النهاية، أنا سعيد جدًا بمسيرتي المهنية!"
موسم صعب لليفاندوفسكي
سجل ليفاندوفسكي 42 هدفًا في جميع المسابقات مع برشلونة الموسم الماضي، لكنه سجل 14 هدفًا فقط حتى الآن هذا الموسم. برز فيران توريس كخيار أول لفليك في الوسط، مع اقتصار مشاركة ليفاندوفسكي على 10 مباريات فقط في الدوري الإسباني، وقد أشار البعض إلى أنه يظهر علامات تراجع.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيأمل ليفاندوفسكي في الحصول على مزيد من الدقائق عندما يواجه برشلونة نادي أتلتيك في مباراة الدوري الإسباني المقبلة نهاية هذا الأسبوع. بعد ذلك، سيتجه التركيز إلى مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، حيث لا يزال فريق فليك يسعى لتحقيق الثنائية المحلية والأوروبية التي قد تكون بمثابة توديع مثالي لليفاندوفسكي إذا قرر الانتقال في الصيف.
