روبرت ليفاندوفسكي يصدر حكمه الصادق على هاري كين، بينما يهدد مهاجم بايرن ميونيخ بتحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الألماني

كشف ليفاندوفسكي أنه يراقب عن كثب سعي كين لتحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الألماني، حيث يواصل قائد منتخب إنجلترا تألقه مع بايرن ميونيخ.

سجل المهاجم البولندي، البالغ من العمر 37 عامًا واللاعب حاليًا في برشلونة، رقمًا قياسيًا رائعًا خلال موسم 2020-21 مع بايرن ميونيخ، حيث سجل 41 هدفًا في الدوري في 29 مباراة فقط، متجاوزًا الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر. مع قيادة كين هجوم بايرن ميونيخ بأسلوب غزير، تزداد احتمالية تحطيم هذا الرقم القياسي أسبوعًا بعد أسبوع.