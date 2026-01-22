"نادي دوري الأبطال الحصري" .. إنجاز ليفاندوفسكي "الفريد" أمام سلافيا براغ يضعه بجوار رونالدو وهاري كين!

ليفاندوفسكي هو أحد النخبة القليلة التي حققت هذا الإنجاز، حيث لم يتمكن سوى عدد قليل من أفضل اللاعبين من الوصول إلى هذا الرقم. انتقل المهاجم المخضرم إلى كاتالونيا في عام 2022 بعد أن سجل 69 هدفًا قاريًا مع العملاق الألماني بايرن ميونخ.

وقد وصل رصيده الآن إلى 20 هدفًا مع برشلونة، بعد أن سجل رقمًا مزدوجًا في البطولات الأوروبية الموسم الماضي. جاء هدفه الأخير في فوز صعب 4-2 على سلافيا براج، الذي شهد تسجيل هدف في مرماه قبل أن يحسم الفوز الصعب.

لم يسجل سوى ثلاثة لاعبين آخرين 20 هدفًا أو أكثر في دوري أبطال أوروبا مع ناديين مختلفين. ومن غير المفاجئ أن يكون كريستيانو رونالدو أول من دخل سجلات التاريخ بعد أن كان لاعبًا غزير الإنتاج مع مانشستر يونايتد وريال مدريد. حقق كين، قائد منتخب إنجلترا، نفس الرقم مع توتنهام وبايرن ميونخ، بينما حققه نيمار مع برشلونة وباريس سان جيرمان.