"لا تُسجِّل المزيد من الأهداف" .. ليفاندوفسكي يؤكد طلب برشلونة الغريب منه ويكشف السبب وراءه!

"لا تُسجِّل المزيد من الأهداف" .. ليفاندوفسكي يؤكد طلب برشلونة الغريب منه ويكشف السبب وراءه!
برشلونة يطلب من ليفاندوفسكي التوقف عن تسجيل الأهداف في عام 2023
أجرى نادي برشلونة حسابًا ماليًا استثنائيًا خلال المراحل الأخيرة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني، يتعلق بالمهاجم النجم ليفاندوفسكي. مع حسم لقب الدوري واقتراب الموسم من نهايته، واجه النادي احتمال دفع مبلغ كبير مرتبط بأداء المهاجم وعدد الأهداف التي سجلها.
كان ليفاندوفسكي قد سجل 23 هدفًا في الدوري، ونصت إحدى بنود عقد انتقاله على أن تسجيل هدفين إضافيين سيؤدي إلى دفع 2.5 مليون يورو إضافية إلى ناديه السابق، بايرن ميونخ. ونظرًا للصعوبات المالية التي كان يواجهها برشلونة في ذلك الوقت، كان كبار المسؤولين في النادي حريصين على تجنب أي تكاليف إضافية.
ظهرت تقارير في نوفمبر تشير إلى أن ليفاندوفسكي طُلب منه بشكل غير رسمي الامتناع عن التسجيل في المباريات الأخيرة من ذلك الموسم. على الرغم من أن هذا الطلب بدا غير معقول بالنسبة لنادٍ مبني على التميز الرياضي، إلا أنه عكس واقع فريق يعمل في ظل قيود اقتصادية شديدة، حيث تعاملت حتى المبالغ الصغيرة نسبياً على أنها كبيرة.
ليفاندوفسكي يؤكد طلب برشلونة الغريب
أكد ليفاندوفسكي لاحقًا هذه القصة خلال مقابلة مع الصحفي البولندي بوجدان ريمانوفسكي، حيث أقر بالطلب نفسه وبالسياق الأوسع وراءه. وشدد على أنه لا يرغب في انتقاد النادي أو الأشخاص المعنيين، لكنه اعترف بأن الوضع كان غير عادي بالنسبة للاعب تميزت مسيرته المهنية بأهدافه.
"هناك أمور لا أريد التحدث عنها. أحترم برشلونة والأشخاص الذين يعملون فيه كثيرًا. كنت على دراية بوضع النادي. كانت هناك العديد من المواقف الأخرى التي كان لا بد من حلها لمصلحة النادي"، أوضح ليفاندوفسكي، واصفًا الطلب بأنه جزء من جهد أوسع نطاقًا لتثبيت استقرار النادي.
ثم تطرق إلى المنطق المالي مباشرة، مؤكداً أن الدافع كان مالياً بحتاً وليس تكتيكياً. "باختصار، كان الأمر بمثابة مكافأة، ومن المعروف أن برشلونة كان يسعى في ذلك الوقت إلى توفير كل يورو. لم يكن الأمر بسيطًا، وبالنسبة لي، لم يتغير شيء أيضًا"، قال. ومع ذلك، اعترف ليفاندوفسكي أن الطلب ترك انطباعًا دائمًا عليه كمهاجم. "ليس لدي مشكلة في ذلك، لكن الأمر بقي عالقًا في ذهني وتساءلت عما إذا كان عليّ تسجيل هدف أم لا".
الطلب ناجم عن الوضع المالي الصعب لبرشلونة
أصبحت هذه الحادثة منذ ذلك الحين رمزًا للأزمة المالية الطويلة التي يمر بها نادي برشلونة. على الرغم من أن وضع النادي قد تحسن تدريجيًا في المواسم الأخيرة، إلا أنه لا يزال مقيدًا بحدود الإنفاق ويعمل على العودة الكاملة إلى قاعدة 1:1 المالية في الدوري الإسباني، والتي ستسمح له بالإنفاق بحرية بما يتماشى مع الإيرادات.
إن طلب تهدئة أداء ليفاندوفسكي، أحد أكثر المهاجمين إنتاجية في جيله، يسلط الضوء على مدى ضيق الهامش المالي في ذلك الوقت. اعتُبر مبلغ 2.5 مليون يورو، وهو مبلغ متواضع وفقًا لمعايير كرة القدم النخبوية، مهمًا بما يكفي للتأثير على القرارات الرياضية، مما يوضح مدى عمق مخاوف برشلونة السابقة بشأن التدفق النقدي.
على الرغم من الجدل، كان إسهام ليفاندوفسكي الإجمالي في برشلونة هائلاً. على مدار ثلاثة مواسم ونصف، سجل 109 أهداف في 165 مباراة في جميع المسابقات، وظل شخصية مركزية حتى في الوقت الذي يمر فيه النادي بمرحلة انتقالية داخل الملعب وخارجه. وقد لوحظ على نطاق واسع احترافه في التعامل مع الموقف، لا سيما بالنظر إلى سمعته في التنافسية الدؤوبة.
برشلونة يتجاوز مشاكله المالية بينما يتطلع ليفا إلى المستقبل
بالنظر إلى المستقبل، يتمثل التحدي الذي يواجه برشلونة في ضمان بقاء مثل هذه السيناريوهات في الماضي. وقد أعطت قيادة النادي الأولوية لتثبيت الوضع المالي، وزيادة إيرادات الملعب، وإعادة هيكلة الرواتب لتجنب التنازلات التي تطمس الخط الفاصل بين الضرورة الاقتصادية والنزاهة الرياضية.
بالنسبة إلى ليفاندوفسكي، لم يغير هذا الحادث من التزامه أو رغبته في النجاح. في حين لا تزال الأسئلة تحوم حول دوره على المدى الطويل ومستقبله بعد انتهاء عقده الحالي، لا يزال حسه التهديفي حادًا ورغبته في المنافسة على أعلى مستوى دون تغيير.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان برشلونة قد طوى هذه الصفحة تمامًا، لكن هذه الحادثة ستظل واحدة من أكثر الحوادث غرابة في تاريخه الحديث.
