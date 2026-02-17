Goal.com
روبرتو مانشيني لن يندم على المنتخب السعودي .. حال هيرفي رينارد في مواجهة الاتحاد والسد "مُثير للشفقة"!

نجح مانشيني في مهمته أمام الاتحاد رغم الخسارة تحت أعين رينارد..

ماضي المنتخب السعودي وحاضره تجسد في مواجهة الاتحاد والسد، اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد، حيث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على مقاعد بدلاء الفريق القطري، والفرنسي هيرفي رينارد في المدرجات لمتابعة محللي الأخضر.

العميد حضر لقطر في مباراة "شبه تحصيل حاصل"، حيث حسم تأهله بالفعل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، لكنه كان في حاجة فقط لتحسين مركزه، وقد فعل بالانتصار أمام السد برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري.

رباعية العميد سجلها الجزائري حسام عوار، المغربي يوسف النصيري، بيدرو ميجيل "بالخطأ في مرماه" وستفيان كيلر في الدقائق 10، 18، 33 و63، لتقود الاتحاد لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 15 نقطة، وبالتالي يواجه الوحدة الإماراتي في دور الـ16.

أما الزعيم القطري فكان في أمس الحاجة للفوز، للتأهل لدور الـ16 بدلًا من انتظار نتائج المنافسين، لكنه لم يفلح في ظل تسجيل هدف وحيد عن طريق الإسباني رافا موخيكا، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

في الأخير، استفاد السد من نتائج منافسيه، وتأهل لدور الـ16 محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ثماني نقاط، ليواجه الهلال السعودي في الدور المقبل.

وبعيدًا عن تلك الحسابات، والمستوى الفني للفريقين على استاد جاسم بن حمد، هناك مشهد يستحق الوقوف أمامه..

  • روبرتو مانشيني vs هيرفي رينارد

    بعد عام كامل من الرحيل عن المملكة العربية السعودية، التقى روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للسد، بالاتحاد الليلة، وسط ذكريات الماضي..

    "مانشيو" كان قد رحل عن تدريب الأخضر السعودي في أكتوبر 2024، على خلفية تراجع النتائج والأداء، بعدما قاده في 18 مباراة، تلقى خلالها ست هزائم، وانتصر في سبعة لقاءات، فيما تعادل في خمسة آخرين.

    رحيل مانشيني لم يكن بسبب النتائج فقط، إنما كذلك لسوء علاقته بلاعبي المنتخب السعودي، إذ انتقل مستوى اللاعبين المحليين في المملكة، مؤكدًا أنهم "ليس لديهم فكرة عن كرة القدم"، بحسب ما كشف المدافع علي البليهي من كواليس في الحصص التدريبية.

    وبعد عام من الرحيل عن المنتخب السعودي، تولى مانشيني تدريب السد القطري في نوفمبر 2025، ليسير معه بخطى شبه ثابتة، ففي 12 مباراة، انتصر في تسع، وتلقى ثلاث هزائم.. وحتى رغم خسارة الليلة، خدمته الظروف ونتائج منافسيه، وها هو يتأهل لدور الـ16 من النخبة الآسيوية 2025-2026.

    في المقابل، حضر رينارد إلى قطر لمتابعة النجوم المحليين في الاتحاد، استعدادًا لكأس العالم 2026..

  • خيبة أمل هيرفي رينارد!

    بالأمس، حضر هيرفي رينارد مواجهة الهلال أمام الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية.

    وقد استبشر الفرنسي خيرًا في ظل اعتماد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على خمسة لاعبين محليين بشكل أساسي في المباراة، إذ دفع بمحمد الربيعي، علي لاجامي، متعب الحربي، مراد هوساوي وعبدالكريم دراسي.

    كذلك فعل الأهلي السعودي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في مواجهته ضمن الجولة نفسها أمام شباب الأهلي الإماراتي، حيث شارك خمسة لاعبين محليين بشكل أساسي؛ هم: عبدالرحمن الصانبي، زكريا هوساوي، ريان حامد، زياد الجهني وفراس البريكان.

    هذا الكم من المحليين المشارك في المباراتين جاء على إثر حسم الهلال والأهلي بالفعل لتأهلهما لدور الـ16 كمتصدر ووصيف جدول ترتيب دوري الغرب.

    فكانت كلتا المباراتين فرصة "نادرة" للجهاز الفني للمنتخب السعودي لمتابعة أكبر عدد من المحليين، في ظل "تهميش" اللاعبين السعودي وسط زيادة عدد الأجانب في دوري روشن السعودي.

    وبينما ظن رينارد أن الوضع سيكون مشابهًا في مواجهة الاتحاد والسد، كون العميد حسم تأهله لدور الـ16 هو الآخر، كانت الصدمة من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بالدفع بثنائي محلي فقط في التشكيل الأساسي الليلة .. حسن كادش ومهند الشنقيطي!

  • ربما "الجهل" ما وضع رينارد في هذا الموقف

    مواجهة الهلال والوحدة التي حضرها هيرفي رينارد بالأمس كانت على استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية "الرياض".

    فيما اضطر المدير الفني للمنتخب السعودي للسفر لقطر لمتابعة الاتحاد والوحدة، وها هو يعود بـ"خفي حنين".

    صحيح أن المسافة بين قطر والسعودية قصيرة، لكن يبقى سفرًا على كل حال، ويبدو أن "جهل" رينارد هو ما ورطه في هذا الحضور المخيب للآمال..

    الاتحاد حاله كحال الهلال والأهلي من جهة التأهل لدور الـ16، لكن الفارق أن كتيبة سيرجيو كونسيساو كانت تحتاج لتحسين مركزها في جدول الترتيب، لخوض مواجهة أقل قوة في الدور المقبل، تحديدًا تجنب مواجهة الزعيم والراقي، لذا دخل المدرب البرتغالي مواجهة السد بالكتيبة الأساسية.

    معلومة كهذه ربما جهل بها المدير الفني للأخضر السعودي، فاستحق عليها "شماتة" روبرتو مانشيني..

    روبرتو مانشيني لن يندم على المنتخب السعودي!

    مانشيني لم يشمت صراحةً في وضع هيرفي رينارد بالمدرجات القطرية، وهو مسافر لمتابعة لاعبين فقط، بإمكانه متابعتهما بدوري روشن بشكل طبيعي.

    لكن أي مدرب مكانه سيفعل وإن لم يعلن ذلك صراحةً..

    لطالما ندد مانشيني خلال فترته مع المنتخب السعودي بقلة مشاركات اللاعبين المحليين في دوري روشن، مؤكدًا أنه يعاني الأمرين في بعض المراكز كحراسة المرمى والهجوم على سبيل المثال.

    والآن هيرفي رينارد هو من يمسك براية التنديد نفسها .. آخرها صيحته في إحدى مباريات دوري يلو للدرجة الأولى قبل يومين: "ما زلت أبحث عن مهاجم!".

    وسواء لقلة المشاركات أو لـ"عقلية" اللاعب السعودي – كما زعم علي البليهي – مؤكد أن روبرتو مانشيني لن يندم على الرحيل عن الأخضر، فيما تبقى رحلة رينارد الشاقة للبحث عن محليين أساسيين في مختلف المراكز مستمرة!

