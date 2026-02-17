روبرتو مانشيني لن يندم على المنتخب السعودي .. حال هيرفي رينارد في مواجهة الاتحاد والسد "مُثير للشفقة"!

ماضي المنتخب السعودي وحاضره تجسد في مواجهة الاتحاد والسد، اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد، حيث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على مقاعد بدلاء الفريق القطري، والفرنسي هيرفي رينارد في المدرجات لمتابعة محللي الأخضر.

العميد حضر لقطر في مباراة "شبه تحصيل حاصل"، حيث حسم تأهله بالفعل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، لكنه كان في حاجة فقط لتحسين مركزه، وقد فعل بالانتصار أمام السد برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري.

رباعية العميد سجلها الجزائري حسام عوار، المغربي يوسف النصيري، بيدرو ميجيل "بالخطأ في مرماه" وستفيان كيلر في الدقائق 10، 18، 33 و63، لتقود الاتحاد لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 15 نقطة، وبالتالي يواجه الوحدة الإماراتي في دور الـ16.

أما الزعيم القطري فكان في أمس الحاجة للفوز، للتأهل لدور الـ16 بدلًا من انتظار نتائج المنافسين، لكنه لم يفلح في ظل تسجيل هدف وحيد عن طريق الإسباني رافا موخيكا، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

في الأخير، استفاد السد من نتائج منافسيه، وتأهل لدور الـ16 محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ثماني نقاط، ليواجه الهلال السعودي في الدور المقبل.

وبعيدًا عن تلك الحسابات، والمستوى الفني للفريقين على استاد جاسم بن حمد، هناك مشهد يستحق الوقوف أمامه..