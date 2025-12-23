"جيله ليس الأفضل في تاريخ البرتغال" .. روبيرتو مارتينيز يُحدد 3 أسباب لتواجد رونالدو مع المنتخب ويصفه بـ "المعدي"!

أجرى مارتينيز مقابلة مطولة مع صحيفة ماركا الإسبانية تحدث خلالها عن عديد الجوانب الخاصة بالمنتخب البرتغالي، وقد خص نجمه كريستيانو رونالدو بالكثير من الإشادة والمديح، خاصة لصفاته القيادية ودوره المهم في غرفة ملابس الفريق.

تعاقد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مع مارتينيز أثار جدلًا واسعًا، حيث قوبل برفض واسع من الإعلام والجمهور، خاصة أنه مجرد ثالث مدرب أجنبي في تاريخ البرتغال ومن سبقاه كانا برازيليين يتحدثان البرتغالية، ولكن هذا القرار وجد دعمًا واضحًا من رونالدو، والذي وصف المدرب بأنه المثالي لقيادة الفريق.

رونالدو كان قد قال بعد الفوز بدوري الأمم الأوروبي في يونيو الماضي "هذا الجيل كان يستحق ذلك، وخاصة المدرب. ما فعلوه به لم يكن عادلاً. حتى لو لم أكن هنا، فهو المدرب المثالي لقيادة المنتخب الوطني"، وقد سُئل مارتينيز عن تلك الكلمات، فأجاب "كانت رسالة قوية، رسالة من قائد. وصلت للمنتخب خلال فترة كانت مليئة بالأسماء والتغييرات، وفعل الفريق كل ما بوسعه على أرض الملعب. كان ذلك نقطة مهمة، وتقدرها كثيراً، وهي تظهر القيادة والخبرة في طريقة معرفة القائد كيفية توجيه الفريق".