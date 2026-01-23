Getty Images Sport
صفقة خارج التوقعات .. كبير لندن يتحرك لضم روبرتسون فورًا من ليفربول
توتنهام يضطر إلى الدخول في سوق الانتقالات بسبب أزمة دفاعية طارئة
كان النادي اللندني الشمالي قد حدد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كهدف رئيسي في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف الانضمام إلى مجموعة من الأندية المتنافسة على التعاقد معه عندما يصبح لاعبًا حرًا في 30 يونيو. لكن الظروف أجبرت توتنهام على تقديم تلك الخطط إلى سوق الانتقالات الحالية، وفقًا لتقرير موقع The Athletic.
كان قرار التحرك الآن بدلاً من الانتظار مدفوعًا بنقص حاد في الخيارات على الجانب الأيسر من الدفاع. في حين توصف المفاوضات بأنها تتقدم بشكل ودي بين جميع الأطراف، فإن الإلحاح من جانب توتنهام واضح. تعتقد إدارة النادي أن وصول روبرتسون سيضفي جودة وخصائص وقيادة حيوية على الفريق الذي عانى محليًا هذا الموسم، على الرغم من أدائه الأفضل في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل حاليًا المركز الخامس.
وصلت الأزمة في ملعب توتنهام هوتسبير إلى نقطة الانهيار يوم الاثنين مع تأكيد حاجة بن ديفيز إلى إجراء جراحة في كاحله المكسور. مع اقتصار مشاركة الظهير الأيسر الأول ديستيني أودوجي على 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب مشاكل لياقته البدنية، اضطر فرانك إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة. غالبًا ما طُلب من جيد سبنس، الظهير الأيمن التقليدي، أن يحل محله، بينما تم استخدام أرشي جراي والمدافع ميكي فان دي فين أيضًا في مراكز غير مراكزهم الأصلية. على الرغم من أن توتنهام أكد يوم الخميس التعاقد مع اللاعب الواعد سوزا البالغ من العمر 19 عامًا من سانتوس، إلا أن الحاجة إلى خبرة فورية ومثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكن إنكارها.
- Getty Images Sport
روبرتسون يسعى للحصول على دقائق قبل قيادة المنتخب في كأس العالم
بالنسبة لروبرتسون، فإن الانتقال المحتمل إلى لندن يمثل فرصة ذهبية لتحقيق طموحاته الدولية. من المقرر أن يقود المدافع منتخب اسكتلندا في كأس العالم المقبلة، ليقود بلاده إلى البطولة للمرة الأولى منذ عام 1998. مع اقتراب هذا الصيف الهام، أصبح وقت اللعب أولوية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاسكتلندي.
وجد روبرتسون نفسه يتراجع في الترتيب الهرمي في أنفيلد بعد وصول ميلوش كيركيز من بورنموث الصيف الماضي. على الرغم من أنه خاض 21 مباراة في جميع المسابقات، إلا أنه لم يبدأ سوى أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-26. في تصريح له في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف روبرتسون بأن وضعه غير مستقر.
قال روبرتسون: "تبقى لي خمسة أشهر، وعلينا أن نرى ما هي خيارات البقاء أو ما إذا كانت هناك خيارات للرحيل وأمور من هذا القبيل". "أنا لاعب أريد أن ألعب. كنت أرغب في التأهل لكأس العالم، ولحسن الحظ، تمكنا من تحقيق ذلك. أحتاج إلى أن أرى ما أريده أنا وعائلتي في المستقبل".
أسطورة النادي يقترب من مغادرة أنفيلد
تساعد العلاقة الودية بين روبرتسون وإدارة ليفربول بشكل كبير في المفاوضات. بعد انضمامه من هال سيتي في 2017، أصبح روبرتسون أسطورة حديثة في ميرسيسايد، حيث خاض 363 مباراة. حقق خلال فترة وجوده العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في 2019 ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبسبب هذه العلاقة القوية، لا يرغب ليفربول في عرقلة مسيرة لاعب مخلص يرغب في اللعب بانتظام خلال الفترة الأخيرة من عقده. يلتزم كلا الناديين بضمان أن تتم أي عملية انتقال في ظروف جيدة. على الرغم من أن خسارة روبرتسون في منتصف الموسم ستترك ليفربول في وضع حرج، إلا أن الريدز لديهم خطة طوارئ؛ فهم يمتلكون خيار استدعاء اللاعب الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس من فترة إعارته إلى روما لدعم كيركيز خلال الفترة المتبقية من الموسم.
- Getty Images Sport
إضافة القيادة إلى فريق فرانك المتعثر
سيكون التعاقد مع روبرتسون إنجازًا كبيرًا لفرانك، الذي يسعى إلى استقرار أداء توتنهام المتقلب في الدوري المحلي. إلى جانب مهاراته الفنية الواضحة، يجلب روبرتسون عقلية الفوز التي يتوق توتنهام إلى إدخالها إلى غرفة الملابس.
ويمثل هذا الانتقال أيضًا تحولًا في ديناميكيات السوق بالنسبة للاعب. في الصيف الماضي، أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامًا كبيرًا بضم روبرتسون إلى الدوري الإسباني ليحل محل رينيلدو وسيزار أزبيليكويتا اللذين غادرا النادي، لكنه اختار في النهاية ماتيو روجيري. الآن، يبدو الطريق ممهدًا للانتقال إلى شمال لندن. مع تقدم المفاوضات الودية، يبدو أن روبرتسون مستعد لترك مقاعد البدلاء في أنفيلد من أجل دور قيادي في عملية إنقاذ توتنهام، مما يضمن وصوله إلى كأس العالم في أفضل حالاته وجاهزًا لقيادة منتخب بلاده.
إعلان