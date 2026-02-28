النسخة الألمانية لركلات جزاء مبابي وأوشك على حسم الدوري لبايرن ميونخ.. هاري كين المتوحش يعصف ببوروسيا دورتموند!

شهد ملعب سيجنال إيدونا بارك فصلًا جديدًا من فصول الإثارة الكروية التي لا تنتهي في مواجهات القمة الألمانية بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

في مباراة حبست أنفاس أكثر من واحد وثمانين ألف متفرج نجح الفريق البافاري في حسم الموقعة لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ليلة كان بطلها الأول دون منازع هو القناص الإنجليزي هاري كين الذي أثبت مجددًا أنه القوة الضاربة التي تمنح العملاق البافاري القدرة على فرض هيمنته المطلقة على مقاليد الحكم في الدوري الألماني.

هذه المواجهة تجاوزت كونها مجرد ثلاث نقاط في صراع اللقب بل كانت استعراضًا للقوة من جانب كين الذي بات يهدد كافة الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ الكرة الألمانية.