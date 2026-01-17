رفاهية هجومية غير مسبوقة.. لا شيء مضمون في هجوم إنتر قبل موقعة آرسنال!

نجح إنتر، في تحقيق فوزًا هامًا على أودينيزي، اليوم السبت ليواصل النيراتزوري، الانتصارات ويؤكد أحقيته بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

إنتر قدم أداءً ناضجًا للغاية، خارج أرضه، بالرغم من معاناة النيرازوري في بعض اللحظات، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث، مؤكدًا مرة أخرى أنه ربما يكون المرشح الأقوى للفوز باللقب.

Getty/Goal

حسم المباراة هدف من لاوتارو مارتينيز، الذي يؤكد صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 11 هدفًا، النجم الأرجنتيني لديه تلك الميزة الخاصة التي تميز العظماء، وهي تسجيل الأهداف الحاسمة وتحقيق الفوز.

إلى جانبه منذ الدقيقة الأولى، بو إسبوزيتو الذي، كما حدث في عدة مناسبات هذا الموسم، تمكن من التأثير بفضل عمله الرائع في الهجوم.