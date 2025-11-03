Getty Images
رغم هدية ركلة الجزاء.. نصيحة مبابي "تورط" فينيسيوس مع تشابي ألونسو!
ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويبتعد بصدارة الليجا
حقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، ليستعيد الفريق الملكي تألقه ويعزز موقعه في صدارة الترتيب.
وشهدت انطلاقة اللقاء احتفال النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي التي تسلمها الجمعة، قبل أن يترجم تألقه سريعًا بتسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من أردا جولر.
وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثانية تولى تنفيذها فينيسيوس جونيور، لكن الحارس جولين أجيرزابالا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 43. وبعدها بدقيقة فقط، أطلق جود بيلينجهام تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك، معلنًا الهدف الثالث للملكي قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب تشابي ألونسو عدة تغييرات للحفاظ على جاهزية الفريق، قبل أن يختتم ألفارو كاريراس المهرجان بهدف رابع صاروخي في الدقيقة 82.
بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب محققًا فوزه العاشر في 11 مباراة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر ضمن مناطق الهبوط.
مبابي "متورط" في إهدار فينيسيوس ركلة الجزاء
القصة بدأت حين تنازل كيليان مبابي، المسدد الأول للفريق والذي كان على بعد هدف من "الهاتريك"، عن الركلة لصالح فينيسيوس. كانت هذه لفتة دعم واضحة لزميله الذي يعيش "فترة عصيبة"، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع المدرب تشابي ألونسو إثر استبداله في الكلاسيكو وتهديده بالرحيل قبل أن يعتذر.
لم يكتفِ مبابي بالتنازل، بل قدم نصيحة لزميله. وكما كشف موقع "ElDesmarque" بقراءة الشفاه، همس مبابي لفينيسيوس: "سدد على يمينه". وبالفعل، أطاع فينيسيوس النصيحة، لكن حارس فالنسيا تألق وتصدى للكرة، ليضيف فينيسيوس الإهدار الخامس لمسيرته. وللمفارقة، كان هذا التصدي هو الثاني فقط للحارس أجيريزابالا، والأول كان أمام مبابي نفسه الموسم الماضي.
غضب ألونسو من إهدار ركلة الجزاء
أثارت اللقطة إحباط المدرب تشابي ألونسو، الذي اعترف بانزعاجه من تضييع الفرص رغم الفوز الكبير. وقال ألونسو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "سجّل مبابي هدفين، وهذا معدل رائع يساعده على المنافسة حتى نهاية الموسم، والفريق حصل على ثلاث نقاط مهمة، ونحن في ديناميكية جيدة، بطاقة إيجابية، كما حافظنا على نظافة الشباك، وهذا يسعدني كثيرًا، ودارت الكرة بشكل ممتاز، واستعدناها بسرعة، وتقدّمنا مبكرًا وأدرنا اللقاء جيدًا، وكان يمكننا تسجيل المزيد، مباراة مثالية بكل المقاييس".
وعن غضبه بسبب ضياع ركلة جزاء فينيسيوس قال: "غضبت لأن الركلة كانت قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وكان يمكن أن تصبح النتيجة 3-0، لحسن الحظ، سجّل بيلينجهام هدفًا سريعًا بعد ذلك، غضبي كان فقط بسبب ضياع الركلة، لا أكثر".
وتابع: "مبابي ليس المنفّذ الوحيد، لكننا نحدد ترتيبًا للمنفذين، وكيليان هو الرقم واحد، بعد ذلك، قد تُتخذ قرارات داخل الملعب، ما يهمني هو تسجيل الركلات لأنها فرصة جيدة للتسجيل، مبابي سجّل الأولى، وكنت أتمنى أن يسجل الثانية أيضًا، يظل كيليان هو المنفّذ الأساسي للفريق".
وعن مستوى فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، اكتفى تشابي بالتعليق: "قدّم مباراة ممتازة".
ماذا بعد لفينيسيوس وريال مدريد؟
لا تعكس أرقام فينيسيوس جونيور هذا الموسم أفضل مستوياته المعهودة، خاصة على الصعيد التهديفي. فخلال 14 مشاركة له (11 منها كأساسي)، وبإجمالي 954 دقيقة لعب، اكتفى النجم البرازيلي بتسجيل 5 أهداف فقط، وهو رقم قد يبدو متواضعاً مقارنة بإمكانياته، ويأتي بمعدل هدف واحد كل 191 دقيقة.
ورغم ذلك، يظهر "فيني" توازناً في مساهماته، حيث نجح في موازنة سجله التهديفي بتقديمه 5 تمريرات حاسمة لزملائه. أما فيما يتعلق بركلات الجزاء، فإن سجله متعادل هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل ركلة واحدة، بينما أضاع ركلة أخرى (والتي كانت أمام فالنسيا).
ويستعد فينيسيوس وزملاؤه في ريال مدريد لمواجهة صعبة خارج الأرض أمام ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
يدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة الترتيب العام بعد أن حقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات (المركز الخامس بفارق الأهداف)، ويسعى لحسم تأهله مبكرًا إلى ثمن النهائي.
أما ليفربول، فيحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، وتعتبر هذه المواجهة حاسمة لـ "الريدز" لتعزيز موقفه في صراع التأهل المباشر إلى دور الـ16، وتجنب الملحق.
