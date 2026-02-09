Goal.com
مباشر
FC Bayern München v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

رغم خماسية بايرن في شباكه .. باومان يكسب صراع حراسة مرمى ألمانيا ضد نوير

حقق بايرن ميونيخ ثلاث نقاط مهمة ضد تي إس جي هوفنهايم في مباراة أثارت تساؤلات على الرغم من وضوحها. ثلاث استنتاجات من نتيجة 5-1.

تنفس عميق في ميونيخ: يقدم بايرن ميونيخ الرد المناسب على الضغط الخفيف الذي مارسه دورتموند. بفوزه بنتيجة 5-1، يتقدم متصدر الترتيب بفارق كبير على هوفنهايم القوي ويبتعد مرة أخرى بست نقاط في الدوري الألماني.

لكن الشوط الأول على وجه الخصوص يثير بعض التساؤلات. واجه بايرن صعوبة بالغة مرة أخرى أمام هوفنهايم المنقوص، قبل أن ينقذه لويس دياز. 

دفاعيًا، أصبح الفريق أكثر ضعفًا من أي وقت مضى، وهجوميًا، احتاج إلى بعض الحظ هذه المرة مقارنة بسوء الحظ الذي لازمه في هامبورغ. ثلاثة استنتاجات حول فوز بايرن ميونيخ على أرضه.

  • تحسن في الهجوم، استمرار التذبذب في الدفاع

    أولاً، لا بد أن فينسنت كومباني قد لاحظ بسرور أن هجومه، الذي كان يعاني من بعض التلعثم مؤخراً، عاد إلى مستواه التهديفي. حتى قبل الطرد المبكر، كان لاعبو ميونيخ قد شنوا بعض الهجمات الجيدة، التي سجلت وفقاً لـ Fotmob أربعة تسديدات وأكثر من 0.3 هدف متوقع (xG) – وذلك بعد مرور 12 دقيقة فقط.

    يضاف إلى ذلك الهجوم الرائع الذي أدى إلى ركلة الجزاء. بغض النظر عما إذا كان ذلك مبرراً أم لا، كانت هذه فرصة كبيرة لبايرن. حتى ذلك الحين، كان البطل الحالي مسيطراً على المباراة وبلغ xG 1.1 بعد الهدف الأول. إذا قمنا بحساب 90 دقيقة، فسنحصل على أكثر من خمسة xG، وهو الرقم الذي حصل عليه بايرن في النهاية.

    بالطبع، هذا الحساب البسيط يتجاهل ديناميكية اللعب، لكنه يظهر أن بايرن دخل المباراة بشكل جيد جدًا في الهجوم. على الجانب الدفاعي، لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة. على الرغم من النقص العددي، حصل هوفنهايم في النهاية على ست فرص كبيرة، خمس منها في الشوط الأول. في المرحلة الأخيرة من الشوط الأول، كان TSG هو الفريق الأكثر خطورة، وحصل على التعادل بجدارة.

    لكن السبب في ذلك لا يرجع إلى جزء واحد من فريق بايرن. هجومياً، نادراً ما تمكن الفريق من الاستحواذ على الكرة في مواجهة بناء الهجمات الشجاع والقوي للضيوف. أدى ذلك تلقائياً إلى ظهور ثغرات دفاعية كان من الصعب سدها. كما أن فريق كومباني لم يدافع بشكل كافٍ على الأطراف. تأخر جوزيب ستانيسيتش وألفونسو ديفيز عدة مرات ولم يتمكنوا من منع تمريرات TSG الجانبية بما يكفي.

    وأخيرًا، لم تكن قوة الفريق في المستوى الذي اعتاد عليه بايرن ميونيخ. في بناء الهجمات، لم يتمكن جوشوا كيميش وألكسندر بافلوفيتش من المشاركة بشكل فعال في صناعة اللعب. يبدو أن النتيجة 5-1 بعد الكثير من الانتقادات، لكنها كانت ستكون أكثر ملاءمة في مباراة متكافئة.

    • إعلان

  • لويس دياز هو مثال للثبات

    أنه في النهاية لم يتم مناقشة هذا الأمر كثيرًا، كان ذلك بسبب الأداء القوي للغاية الذي قدمه دياز. فقد شارك الكولومبي بشكل مباشر في جميع الأهداف الخمسة. حصل على ركلتي الجزاء بفضل تحركاته الجيدة ومراوغاته، وسجل الأهداف الثلاثة المتبقية بنفسه.

    وأكد دياز مرة أخرى أهميته بالنسبة لبايرن ميونيخ. وقد سجل حتى الآن 32 هدفًا في 30 مباراة، ويشارك بشكل مباشر في هدف لفريقه كل 76,8 دقيقة. هذه نسبة مذهلة، لكن الأهم من ذلك هو أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يتألق بفضل تواجده الدائم. فهو نادرًا ما يصاب أو يمرض، ويلعب بمستوى عالٍ ثابت. ولعل هذا هو الفارق الأكبر بينه وبين أسلافه.

    دياز عدواني في التعامل مع الكرة، يستعيد الكرات ويكون حاضراً في جميع مراحل المباراة. ضد هوفنهايم، كان السبب الرئيسي في تحول المباراة لصالح بايرن. لولا تحركيه الفرديين القويين، لكان النتيجة 1-1 عند الاستراحة.

  • باومان يوضح سبب عدم ضرورة المناقشات الجديدة في الاتحاد الألماني لكرة القدم

    الهدف الذي سجله الفريق المنافس كان بوضوح خطأ من مانويل نوير. حارس المرمى العالمي قدم أداءً جيدًا في المباراة، حيث تصدى لثلاث كرات خطيرة. لكنه دائمًا ما يرتكب أخطاء مثل تلك التي أدت إلى هدف التعادل الذي سجله تي إس جي.

    تسديدته القصيرة جدًا سمحت لأندريه كراماريتش بالتقدم أمام المرمى والتسجيل. لم يعد نوير خاليًا من الأخطاء منذ فترة طويلة، وعلى عكس دياز، لم يعد يتمتع بالثبات اللازم ليظل من بين الأفضل.

    لدى ميونيخ بالفعل بديل في جوناس أوربيج، الذي أظهر في الآونة الأخيرة أنه قادر على خلافة نوير. لكن الأهم من ذلك هو أن المواجهة المباشرة بين نوير وأوليفر باومان يوم الأحد أظهرت سبب عدم جدوى الجدل حول عودة اللاعب الذي سيبلغ الأربعين من عمره قريبًا (في 27 مارس) إلى حراسة مرمى المنتخب الألماني.

    فباومان فاز في هذه المواجهة باستثناء النتيجة النهائية. لاعب هوفنهايم تصدى لعدة كرات بشكل مذهل، وأظهر أيضًا أنه يتمتع بمهارة معينة في اللعب في مواجهة الضغط الشديد من بايرن. من المرجح أن تجعله خبرته، ومهارته على خط المرمى، وطبيعته الهادئة المرشح الأوفر حظًا للعب بين القائمين بعد إصابة مارك-أندريه تير شتيجن مرة أخرى.

    أما بالنسبة لنوير، فمن المفترض أن تهدأ الأمور أخيرًا. لم يكتف حارس مرمى بايرن ميونيخ بإخماد هذه المناقشة عدة مرات من خلال تصريحاته الواضحة، بل إنه ببساطة لم يعد يتمتع بالجودة المطلوبة للعب في كأس العالم مع فريق لديه طموحات كبيرة. وهذا بدوره يجب أن يدفع بايرن ميونيخ إلى التفكير مليًا في الموسم المقبل.

0