رغم بداية مشواره التدريبي .. ناني يقرر العودة للملاعب وينضم رسميًا إلى فريق جديد!

أكد نادي أكتوبي أن عقد ناني "يتضمن دورًا موسعًا في مشروع تطوير النادي"، مما يشير إلى أنه قد يساهم أيضًا في التدريب. أكمل اللاعب الدولي البرتغالي السابق مؤخرًا دورة UEFA A Elite Youth Licence، التي تركز على تطوير اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا وتؤهل حامليها لشغل مناصب إدارية في أكاديميات النخبة.

وقال ناني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي أكتوبي وأتطلع إلى المساهمة في تطوير النادي وكرة القدم في كازاخستان. أود أن أشكر مالك النادي السيد نورلان أرتيكباييف، ورئيس النادي السيد أرمان أوسبانوف، والحاكم السيد أسخات شاخاروف على كرم ضيافتهم ودعمهم. لقد تأثرت كثيرًا برؤية النادي للمستقبل وسأعمل بجد لكي نصل إلى آفاق جديدة، في الداخل والخارج!"