رغم العودة إلى كامب نو.. الاتحاد الإسباني يوبخ برشلونة في بيان رسمي!

وجّهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم "RFEF" توبيخًا رسميًا لنادي برشلونة، عقب الأحداث التي رافقت مواجهة الفريق الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني موسم 2025/2026، وهي المباراة التي شهدت عودة الفريق الكتالوني للعب على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بعد فترة طويلة من أعمال التطوير.
وعلى الرغم من أن ليلة العودة شهدت احتفالًا كاملًا لجماهير برشلونة بفوز كبير وأداء مهيمن على الفريق الباسكي، إلا أنّ حادثة واحدة أفسدت "الكمال" الذي ميز تلك الأمسية. فقد وقع تأخير ملحوظ في بداية الشوط الثاني، وهو ما دفع الحكم لإدراج الواقعة في تقريره الرسمي، الأمر الذي ترتب عليه استدعاء لجنة الانضباط للتدقيق وإصدار بيان رسمي يحمل توبيخًا للنادي.