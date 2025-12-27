رغم أسطوريته في مانشستر يونايتد.. ريان جيجز: لست أفضل لاعب ويلزي في التاريخ!

في سياق المنتخب الوطني، أقر جيجز بأن بيل يستحق لقب أفضل لاعب في تاريخ بلاده، حيث قال لموقع Wales Online: "أعتقد أن هناك الكثير من المشجعين الذين لن يتحدثوا فقط عني وعن جاريث. لاعبون مثل إيان راش ونيفيل ساوثال كانوا أيضًا من الطراز العالمي في ذروة مسيرتهم".

وأردف: "شخصيًا، أعتقد أن جاريث قد قدم الكثير لكرة القدم الويلزية فيما يتعلق بما فعله في عام 2016 أو في الفترة التي سبقت ذلك، والأهداف التي سجلها، وأهمية تلك الأهداف، والطريقة التي سجلها بها".

تتوافق تعليقات جيجز بشكل وثيق مع مسيرتهما الدولية. في حين كان الأول يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه لاعب شبه مثالي للـ"تنانين" بعد أن برع على مستوى الأندية، كان بيل محوريًا في وصول ويلز إلى نصف نهائي يورو 2016.

يعتقد جيجز أن الأهمية الحقيقية لبيل تتجاوز الإحصائيات والألقاب، حيث يعتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أعاد تشكيل ثقافة كرة القدم الويلزية.

وأضاف جيجز: "الآن، بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات، ترى العديد من اللاعبين الشباب في النظام الذين لديهم أيضًا خيار اللعب مع إنجلترا، يختارون ويلز بسبب ما فعله جاريث والإرث الذي تركه. لذا، من حيث التأثير، فإن الفضل يعود بالتأكيد إلى جاريث بسبب المكانة التي كنا فيها والمكانة التي نحن فيها الآن".