رسميًا | برشلونة يُعلن غياب رافينيا ضد ريال سوسييداد
برشلونة يُعلن عن قائمة لقاء سوسييداد
أعلن برشلونة مساء الأحد عن القائمة التي ستواجه ريال سوسييداد في وقت لاحق اليوم، الأحد، لحساب منافسات الدوري الإسباني، والتي شهدت غياب رافينيا، بالإضافة للغائبين منذ فترة جافي وأندريس كريستينسن للإصابة.
وذكرت "موندو" أن النجم البرازيلي يعاني من كدمة في الفخذ الأيسر تعرض لها في التدريبات، وهي السبب الأساسي وراء عدم استدعاء اللاعب بشكل احترازي وإراحته خوفًا من تفاقم الإصابة، الأمر الذي أكده بيان النادي الكتالوني بصفة رسمية لاحقًا.
لماذا غاب رافينيا عن تدريبات برشلونة؟
وكان هانزي فليك، مدرب برشلونة، قد ألمح إلى غياب نجمه البرازيلي عن لقاء ملعب "أنويتا" مساء الأحد بسبب مشاكل بدنية عانى منها في التدريبات.
أما عن سر استبعاد نجمه رافينيا من التدريبات اليوم فقد قال إنه عانى من انزعاجات بسيطة "ففضلنا إراحته وسنرى ما يمكن أن يحدث غدًا".
سوسييداد ضد برشلونة
يتزين ملعب أنويتا، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين ريال سوسييداد وبرشلونة، في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2025-2026.
يدخل برشلونة المباراة متصدرًا لجدول الترتيب أمام ريال مدريد بأربع نقاط، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
