رسميًا | أصبحت حقيقة .. نابولي يعلن التعاقد مع كيفين دي بروينه

نابولي أعلن رسمياً عن انضمام كيفن دي بروينه: أول صفقة كبيرة في سوق الانتقالات للبطل الإيطالي أصبحت حقيقة.

أول صفقة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية للبطل الإيطالي تحولت رسمياً من حلم إلى حقيقة: الآن نعم، كيفين دي بروينه هو بالفعل لاعب جديد في نابولي.

أعلن النادي الإيطالي عن وصول البلجيكي البارز، الذي كان سيصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، وسينضم دي بروينه إلى لوكا ماريانوتشي، الذي انتقل من إمبولي.

بعد الفحوصات الطبية التي أجريت في الصباح في فيلا ستيوارت وسط حشد من مشجعي النادي الأزرق الذين حضروا لرؤيته، تم توقيع العقد وإعلان الصفقة رسميًا: كل شيء في مكانه الصحيح.