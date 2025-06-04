رسميًا .. الهلال يعلن التعاقد مع سيموني إنزاجي

عقد بقيمة 26 مليون يورو في الموسم حتى عام 2027: المدرب السابق لإنتر سيقود النادي السعودي في كأس العالم للأندية، وستكون أول مباراة له ضد ريال مدريد

أعلن نادي الهلال رسميًا اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني السابق لإنتر، لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

انتهت تجربة إنزاجي مع إنتر، التي بدأت في 3 يونيو 2021، في نفس اليوم من عام 2025، حيث أعلن صاحب الـ49 عامًا عن رغبته في إنهاء علاقته مع النيراتزوري، رافضًا عرض التجديد، وقبل العرض السعودي من الهلال؛ لمدة عامين بقيمة 26 مليون يورو صافي في الموسم، حتى يونيو 2027.

بعد الانفصال الرسمي عن نادي إنتر، غادر إنزاجي إلى باريس، حيث وقع العقد الذي يربطه بالنادي السعودي.

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سيكون أول ظهور له على مقاعد البدلاء في الأسابيع المقبلة، حيث سيقود المدرب السابق لإنتر الهلال في كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة.

ستكون أول مهمة له في 18 يونيو في ميامي، في مباراة رفيعة المستوى ضد ريال مدريد.

لهذا السبب، من المتوقع أن يصل إلى المملكة العربية السعودية بحلول نهاية الأسبوع، حتى يتمكن المدرب من بدء التدريبات الأولى مع الفريق والتعرف على اللاعبين.