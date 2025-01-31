رسميًا | الاتحاد يسعد جماهيره .. شراء عقد هذا اللاعب بشكل نهائي!

مفاجأة سارة إلى جماهير نادي الاتحاد..

زفّ مسؤولو نادي الاتحاد، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع المنافسة الشرسة في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الاتحاد ينافس بقوة "محليًا"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وذلك في ظل عدم مشاركته في أي بطولة خارجية.

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ويحتل العميد الاتحادي "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 43 نقطة من 17 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر"، الذي لعب لقاءً أكثر.

أيضًا.. حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد "إقصاء" الزعيم الهلالي بالذات، في دور الـ8.