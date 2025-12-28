"ما لم يحدث ذلك إن شاء الله" .. رونالدو يكشف أهدافه بعد جائزة جلوب سوكر ورسالة إلى "زوجته" جورجينا!

وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بعد تفوقه في التصويت، على منافسه في القائمة النهائية، حيث تفوق على كريم بنزيما، قائد الاتحاد، وسالم الدوسري، قائد الهلال، ورياض محرز، نجم الأهلي.

وتربع رونالدو على عرش أفضل لاعبي الشرق الأوسط، على الرغم من تتويج بنزيما بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وفوز رياض محرز مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركة الدوسري في تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

رونالدو قدم موسمًا رائعًا على مستوى الأداء الفردي، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي كهدّاف دوري روشن السعودي، فيما قاد منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن تربعه في صدارة الهدافين التاريخيين من تصفيات كأس العالم، بوصوله إلى الهدف رقم 41.