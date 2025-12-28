Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Globe Soccersocial gfx/ Getty Images
"ما لم يحدث ذلك إن شاء الله" .. رونالدو يكشف أهدافه بعد جائزة جلوب سوكر ورسالة إلى "زوجته" جورجينا!

رونالدو يتوج بجائزة "جلوب سوكر 2025"..

توج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، ضمن حفل جوائز النسخة السادسة عشرة من "جلوب سوكر 2025".

وأثناء تسلمه الجائزة، كشف رونالدو عن أهدافه خلال عام 2026، مؤكدًا أنه لا يزال شغوفًا باللعبة، كما تحدث عن شريكته جورجينا رودريجيز.

    رونالدو يفوز على حساب محرز وبنزيما والدوسري

    وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بعد تفوقه في التصويت، على منافسه في القائمة النهائية، حيث تفوق على كريم بنزيما، قائد الاتحاد، وسالم الدوسري، قائد الهلال، ورياض محرز، نجم الأهلي.

    وتربع رونالدو على عرش أفضل لاعبي الشرق الأوسط، على الرغم من تتويج بنزيما بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وفوز رياض محرز مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركة الدوسري في تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

    رونالدو قدم موسمًا رائعًا على مستوى الأداء الفردي، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي كهدّاف دوري روشن السعودي، فيما قاد منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن تربعه في صدارة الهدافين التاريخيين من تصفيات كأس العالم، بوصوله إلى الهدف رقم 41.

  • سأحقق هذا الرقم "إن شاء الله"

    وفي حديثه عقب تسلم الجائزة، قال كريستيانو رونالدو، إنه لا يزال يملك الشغف للمواصلة في ممارسة كرة القدم، وأن هذا الشغف يلازمه، سواءً في الشرق الأوسط أو أوروبا.

    وعن أهدافه في المرحلة المُقبلة، ذكر رونالدو بأنه يطمح للفوز بالمزيد من الألقاب، ويصل إلى 1000 هدف في مسيرته، إذا لم تحدث إصابة، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله".

    زوجتي التي تدعمني دائمًا

    ولم يتوقف كريستيانو رونالدو عن وصف شريكته، الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، بـ"زوجته"، في ظل الحديث حول موعد زفافهما، الذي أرجح رونالدو بأنه سيكون في الصيف المُقبل، بعد العودة من نهائيات كأس العالم.

    رونالدو تحدث بدوره عن جورجينا، والتي تدعمه دائمًا، وكذلك أطفاله وأهلي وزملائه، كما وجه الشكر لجميع الحضور، مضيفًا أن هذه الجائزة، تعد من الجوائز المفضلة لديه.

    وذكرت تقارير برتغالية بأن كريستيانو رونالدو وجورجينا سيحتفلان بحفل زفافهما في صيف 2026، في كاتدرائية فونشال التاريخية في جزيرة ماديرا، مسقط رأس الأسطورة البرتغالية، بالتزامن مع عودته من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ينتظر أن تشهد "رقصته الأخيرة"، بعدما صرّح مسبقًا بأنها ستكون آخر بطولاته الكبرى مع منتخب بلاده.

    جوائز "الدون" تتواصل في جلوب سوكر

    وكان كريستيانو رونالدو، قد توج بجائزتين خلال النسخة الماضية من حفل "جلوب سوكر 2024"، حيث فاز بجائزة أفضل هدّاف في تاريخ كرة القدم، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

    رونالدو يملك باعًا طويلًا من التتويج بالجوائز في حفل جلوب سوكر، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب، في أعوام 2011، 2014، 2016، 2017، 2018، 2019، فضلًا عن فوزه بجائزة لاعب القرن (2001-2020).

    وفي النسخة الـ16، كشف رونالدو عن استحداث جائزة جديدة في "جلوب سوكر 2025"، وهي جائزة أفضل رياضي في العالم، حيث صرّح الدون بأنه يعشق كرة القدم، ولكنه أيضًا يحب جميع الرياضات الأخرى، فيما سلم الجائزة إلى أسطورة التنس الصربية نوفاك ديوكوفيتش، والذي أعرب بدوره عن أمله في مواصلة مسيرته بأفضل مستوى ممكن، كما يفعل "الدون" في كرة القدم.

    ما ينتظر كريستيانو رونالدو في 2026

    ومع اقترابه من عامه الحادي والأربعين، لا تزال هناك الكثير من التحديات التي تطارد كريستيانو رونالدو خلال عام 2026، وذلك من أجل كتابة تاريخ جديد في كرة القدم.

    وحقق كريستيانو رونالدو، إنجازًا تاريخيًا مع منتخب البرتغال بالفوز بدوري الأمم الأوروبية 2025، للمرة الثانية، بقائمة مدججة بالنجوم، تؤكد أن رفاق الدون سيكونوا مرشحًا بارزًا للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    ومع تجديد عقده مع النصر، حتى صيف 2027، فإن كريستيانو رونالدو بات أمام فرصة تاريخية، لقيادة الأصفر للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خاصة بعد البداية المثالية التي حققها، خلال موسم 2025-2026، مع جورج جيسوس، بالفوز في أولى 10 مباريات متتالية، وهو إنجاز لم يسبق في تاريخ دوري المحترفين.

    وبخلاف ذلك، فإن رونالدو يواصل المنافسة أيضًا على حصد جائزة هداف دوري روشن، للمرة الثالثة على التوالي، فيما بات النصر أيضًا، أحد المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2.

    وتمكن رونالدو من تسجيل 956 هدف في مسيرته الاحترافية، مع الأندية والمنتخب البرتغالي، ليصبح على بُعد 44 هدفًا فقط من تحقيق الإنجاز التاريخي، بالوصول إلى الـ1000 هدف في رحلته التاريخية.

