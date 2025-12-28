"ما لم يحدث ذلك إن شاء الله" .. رونالدو يكشف أهدافه بعد جائزة جلوب سوكر ورسالة إلى "زوجته" جورجينا!

ومع اقترابه من عامه الحادي والأربعين، لا تزال هناك الكثير من التحديات التي تطارد كريستيانو رونالدو خلال عام 2026، وذلك من أجل كتابة تاريخ جديد في كرة القدم.
وحقق كريستيانو رونالدو، إنجازًا تاريخيًا مع منتخب البرتغال بالفوز بدوري الأمم الأوروبية 2025، للمرة الثانية، بقائمة مدججة بالنجوم، تؤكد أن رفاق الدون سيكونوا مرشحًا بارزًا للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومع تجديد عقده مع النصر، حتى صيف 2027، فإن كريستيانو رونالدو بات أمام فرصة تاريخية، لقيادة الأصفر للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خاصة بعد البداية المثالية التي حققها، خلال موسم 2025-2026، مع جورج جيسوس، بالفوز في أولى 10 مباريات متتالية، وهو إنجاز لم يسبق في تاريخ دوري المحترفين.
وبخلاف ذلك، فإن رونالدو يواصل المنافسة أيضًا على حصد جائزة هداف دوري روشن، للمرة الثالثة على التوالي، فيما بات النصر أيضًا، أحد المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2.
وتمكن رونالدو من تسجيل 956 هدف في مسيرته الاحترافية، مع الأندية والمنتخب البرتغالي، ليصبح على بُعد 44 هدفًا فقط من تحقيق الإنجاز التاريخي، بالوصول إلى الـ1000 هدف في رحلته التاريخية.